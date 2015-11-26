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Концертное видео CATHARSIS





CATHARSIS опубликовали концертное видео на композицию "Дальше — тишина" при участии вокалиста группы ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК Дмитрия Борисенкова. Съемки проходили в рамках юбилейного шоу группы. http://www.catharsis.ru







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