4 мар 2021



СЕРГЕЙ КАРАСЕВ выступил с CATHARSIS





Группа CATHARSIS опубликовала следующее сообщение:



«На шумно и с размахом прошедшей ЮБИЛЕЙНОЙ METAL-ЁЛКЕ вместе с нами в качестве гитариста (!) на сцену поднялся и исполнил композицию 'ВОИН СВЕТА' наш большой друг, самый известный и авторитетный российский футбольный арбитр, СЕРГЕЙ КАРАСЁВ. Для Сергея это был первый в жизни опыт живого выступления, самый настоящий дебют, и подготовился к нему он очень и очень достойно, исполнив свою партию уверенно и с нужным настроем! 💪🏻😊



Этот факт просто взорвал весь спортивный мир, об этом уже написали на всех специализированных ресурсах, обсуждают на всех форумах, а центральный федеральный спортивный канал Матч ТВ снял и показал в эфире репортаж с места событий.



Таким образом наша, в общем и целом задуманная как праздничная, шутка, вышла далеко за пределы шутки, а мы вовсе и не против! 😊



Наблюдая такой резонанс, мы не могли не посвятить этому отдельный пост, и специально для него подготовили и представляем мультикамерный live-бутлег выступления Сергея с нами.



От души поздравляем Сергея с таким удачным дебютом и желаем не только успехов в спортивном деле, но и дальнейшего развития на музыкальном фронте, мы с удовольствием будем помогать в этом!»







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