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CATHARSIS опубликовали песню с юбилейного альбома





CATHARSIS представили обновленную версию композиции 'КТО ТЫ?', которая войдет в новый релиз группы: записанный студийно с симфоническим оркестром 'ГЛОБАЛИС'. Это будет двойной юбилейный альбом, включающий в себя лучшие композиции коллектива за 25-летнюю историю коллектива, которые будут переаранжированы для исполнения с симфоническим оркестром, и полностью перезаписаны в студии на двух языках (русский и английский).



В заявлении группы о публикации трека также говорится:



"Именно этому треку доверено показать как будет звучать наша двойная юбилейная пластинка. Мы не будем ничего рассказывать о ней, скоро вы всё услышите сами, отметим лишь, что на сегодняшний день это была самая масштабная и сложная работа из всех ранее реализованных, самый настоящий вызов, с которым, как нам кажется, мы вполне справились. Дальше судить будете вы, но мы очень надеемся, что обновленное прочтение ваших любимых песен станет отличным подарком к юбилею группы, и доставит вам искреннее удовольствие. Мы старались!"







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