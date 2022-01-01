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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 1
*Новое видео SAPHATH 1
*Новая песня SISYPHEAN 1
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Catharsis

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22 апр 2022 : 		 Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания

10 фев 2022 : 		 CATHARSIS опубликовали песню с юбилейного альбома

3 дек 2021 : 		 Концертное видео CATHARSIS

1 дек 2021 : 		 Концертное видео CATHARSIS

4 мар 2021 : 		 СЕРГЕЙ КАРАСЕВ выступил с CATHARSIS

20 дек 2019 : 		 Новое видео CATHARSIS

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом CATHARSIS доступен для прослушивания

15 янв 2019 : 		 CATHARSIS на фестивале «Герои мирового рока»

26 дек 2018 : 		 Новый ЕР CATHARSIS доступен для прослушивания

4 дек 2018 : 		 Новое видео группы CATHARSIS

19 окт 2017 : 		 CATHARSIS выпустили "симфонический" бокс

28 мар 2017 : 		 CATHARSIS. Видео и аудио версии юбилейного концерта с оркестром - онлайн

1 мар 2017 : 		 Фрагменты нового DVD CATHARSIS

28 сен 2016 : 		 CATHARSIS полностью изменили концепцию рок-шоу с оркестром

1 авг 2016 : 		 CATHARSIS отметят 20-летие большим концертом с оркестром

30 дек 2015 : 		 ЛИНДА присоединится на сцене к CATHARSIS на юбилейной "Metal-Ёлке" 1 января

29 окт 2015 : 		 CATHARSIS о коллекционном переиздании всех записей

17 сен 2015 : 		 Группа CATHARSIS приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души!

27 апр 2015 : 		 CATHARSIS : Израильская версия сингла

26 мар 2015 : 		 CATHARSIS : Итальянская версия сингла

8 мар 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой XANDRIA

11 фев 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой MAGO DE OZ

24 дек 2014 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой EDENBRIDGE

1 ноя 2014 : 		 CATHARSIS: новый альбом доступен для прослушивания

27 окт 2014 : 		 CATHARSIS: радио-презентация нового альбома

1 окт 2014 : 		 CATHARSIS: детали нового альбома
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Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания



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Дорогие наши Друзья!

С удовольствием и волнением представляем вашему вниманию наш двойной юбилейный альбом 'КНИГА ВРЕМЕН. БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО'!

Эта пластинка приурочена к четвертьвековому юбилею коллектива, и содержит в себе все лучшие песни (по итогам голосований на сайте группы), переосмысленные, переаранжированные и полностью перезаписанные студийно с симфоническим оркестром 'ГЛОБАЛИС'.

Это альбом-ретроспектива, в рамках которого мы попытались представить еще одно прочтение любимых вами композиций, искренне надеемся, что он придется вам по душе. И не стесняйтесь оставлять свои комментарии, нам важно знать ваше мнение!

Приятного прослушивания!




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