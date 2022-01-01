сегодня



Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания



Дорогие наши Друзья!



С удовольствием и волнением представляем вашему вниманию наш двойной юбилейный альбом 'КНИГА ВРЕМЕН. БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО'!



Эта пластинка приурочена к четвертьвековому юбилею коллектива, и содержит в себе все лучшие песни (по итогам голосований на сайте группы), переосмысленные, переаранжированные и полностью перезаписанные студийно с симфоническим оркестром 'ГЛОБАЛИС'.



Это альбом-ретроспектива, в рамках которого мы попытались представить еще одно прочтение любимых вами композиций, искренне надеемся, что он придется вам по душе. И не стесняйтесь оставлять свои комментарии, нам важно знать ваше мнение!



Приятного прослушивания! http://www.catharsis.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22323674'>Книга времен. будущее прошлого</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/754267'>Catharsis</a> на Яндекс.Музыке





+0 -0



просмотров: 256

