Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания

С удовольствием и волнением представляем вашему вниманию наш двойной юбилейный альбом 'КНИГА ВРЕМЕН. БУДУЩЕЕ ПРОШЛОГО'!
Эта пластинка приурочена к четвертьвековому юбилею коллектива, и содержит в себе все лучшие песни (по итогам голосований на сайте группы), переосмысленные, переаранжированные и полностью перезаписанные студийно с симфоническим оркестром 'ГЛОБАЛИС'.
Это альбом-ретроспектива, в рамках которого мы попытались представить еще одно прочтение любимых вами композиций, искренне надеемся, что он придется вам по душе. И не стесняйтесь оставлять свои комментарии, нам важно знать ваше мнение!
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