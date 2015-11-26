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Новое видео группы CATHARSIS





Сегодня мы с особой гордостью и волнением представляем 'ВРЕМЯ ПОТЕРЬ' - новейшую композицию CATHARSIS из одноимённого макси-сингла и первый в истории группы официальный студийный видеоклип.



Съёмки в Москве и последующий пост-продакшн клипа осуществил один из самых востребованных европейских режиссеров Patric Ullaeus из rEvolver Film Company. Работу этого специалиста со многими коллективами, в том числе Arch Enemy, Dimmu Borgir, In Flames, Within Temptation, и многих др., можно считать образцовой для метал-сцены. О самих съёмках и приключениях шведского режиссёра в России мы ещё расскажем, а сегодня - время для премьеры! http://www.catharsis.ru







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