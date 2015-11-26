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*Catharsis*



4 дек 2018 : 		 Новое видео группы CATHARSIS

19 окт 2017 : 		 CATHARSIS выпустили "симфонический" бокс

28 мар 2017 : 		 CATHARSIS. Видео и аудио версии юбилейного концерта с оркестром - онлайн

1 мар 2017 : 		 Фрагменты нового DVD CATHARSIS

28 сен 2016 : 		 CATHARSIS полностью изменили концепцию рок-шоу с оркестром

1 авг 2016 : 		 CATHARSIS отметят 20-летие большим концертом с оркестром

30 дек 2015 : 		 ЛИНДА присоединится на сцене к CATHARSIS на юбилейной "Metal-Ёлке" 1 января

29 окт 2015 : 		 CATHARSIS о коллекционном переиздании всех записей

17 сен 2015 : 		 Группа CATHARSIS приглашает на Highscreen Fest: Наша Экология Души!

27 апр 2015 : 		 CATHARSIS : Израильская версия сингла

26 мар 2015 : 		 CATHARSIS : Итальянская версия сингла

8 мар 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой XANDRIA

11 фев 2015 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой MAGO DE OZ

24 дек 2014 : 		 CATHARSIS записали песню с вокалисткой EDENBRIDGE

1 ноя 2014 : 		 CATHARSIS: новый альбом доступен для прослушивания

27 окт 2014 : 		 CATHARSIS: радио-презентация нового альбома

1 окт 2014 : 		 CATHARSIS: детали нового альбома

9 сен 2014 : 		 CATHARSIS: запись нового альбома, предварительный треклист и презентация

6 авг 2014 : 		 CATHARSIS. Материал для нового альбома готов

23 апр 2014 : 		 CATHARSIS готовятся к записи нового альбома

13 янв 2014 : 		 Альбом CATHARSIS выйдет на виниле

8 янв 2014 : 		 CATHARSIS исполнили кавер-версию IRON MAIDEN

26 дек 2012 : 		 Новый релиз и новая песня CATHARSIS

27 авг 2012 : 		 CATHARSIS представляют свой новый DVD "15 лет полета.."

5 апр 2012 : 		 CATHARSIS приступили к работе над альбомом

16 окт 2011 : 		 CATHARSIS обновили сайт

22 июл 2011 : 		 CATHARSIS с размахом отметят 15 лет!

10 мар 2011 : 		 Новые песни от CATHARSIS

15 янв 2011 : 		 Стань девушкой с обложки CATHARSIS

6 янв 2011 : 		 CATHARSIS приступили к работе над новым релизом

25 ноя 2010 : 		 CATHARSIS – Автограф-сессия и подробности презентации

14 ноя 2010 : 		 Новый альбом CATHARSIS доступен для прослушивания

27 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CATHARSIS

5 окт 2010 : 		 Новая песня CATHARSIS

2 окт 2010 : 		 SASCHA PAETH выполнит сведение нового альбома CATHARSIS

23 сен 2010 : 		 CATHARSIS открыли туровый блог

11 сен 2010 : 		 Подробности нового альбома CATHARSIS

1 сен 2010 : 		 CATHARSIS приступили к записи нового альбома

19 май 2010 : 		 CATHARSIS vs ЭПИДЕМИЯ

13 мар 2010 : 		 Новый мини-альбом CATHARSIS на Darkside.ru

2 мар 2010 : 		 Новый релиз от CATHARSIS

22 авг 2009 : 		 CATHARSIS о причинах отмены концерта в Киеве

16 июн 2009 : 		 CATHARSIS выступит в классическом составе

22 май 2009 : 		 Концерт CATHARSIS переносится на 19 июня

13 май 2009 : 		 CATHARSIS подводят предварительные итоги голосования

31 янв 2009 : 		 Jeff из CATHARSIS стал эндорсером гитар ESP

26 дек 2008 : 		 CATHARSIS презентовали песню с участием музыкантов CREMATORY

25 дек 2007 : 		 Новости из лагеря CATHARSIS

12 мар 2007 : 		 CATHARSIS выпускают сингл 'Баллада Земли'

14 ноя 2006 : 		 Перенос концерта CATHARSIS

2 ноя 2006 : 		 CATHARSIS : встреча с поклонниками

27 июл 2006 : 		 Свадьба бас-гитариста CATHARSIS Александра Тимонина

24 май 2006 : 		 Подробности постановочного концерта CATHARSIS

26 фев 2006 : 		 CATHARSIS комментируют ситуацию с барабанщиком

25 фев 2006 : 		 Ситуация в CATHARSIS вскоре разрешится

24 фев 2006 : 		 Андрей Ищенко отстранен от концертов CATHARSIS

10 сен 2005 : 		 CATHARSIS выпускают DVD

19 июл 2005 : 		 Конкурс от CATHARSIS

13 май 2005 : 		 Официальное заявление CATHARSIS о ситуации вокруг концерта BLAZE

21 дек 2001 : 		 Разлады в Catharsis

| - |
|||| сегодня

Новое видео группы CATHARSIS


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Сегодня мы с особой гордостью и волнением представляем 'ВРЕМЯ ПОТЕРЬ' - новейшую композицию CATHARSIS из одноимённого макси-сингла и первый в истории группы официальный студийный видеоклип.

Съёмки в Москве и последующий пост-продакшн клипа осуществил один из самых востребованных европейских режиссеров Patric Ullaeus из rEvolver Film Company. Работу этого специалиста со многими коллективами, в том числе Arch Enemy, Dimmu Borgir, In Flames, Within Temptation, и многих др., можно считать образцовой для метал-сцены. О самих съёмках и приключениях шведского режиссёра в России мы ещё расскажем, а сегодня - время для премьеры!



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


4 дек 2018, 17:41		Довольно неплохо, хотя и совково, чем-то Киркорова вокал напомнил.

Умник


4 дек 2018, 18:19		Припев будто для Пугачёвой писали и правда.
Кстати, мне одному мелодия в проигрыше напоминает Two candles парка горького?

А так. Катарсис как катарсис.


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