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*Alkonost*



12 дек 2020 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от ALKONOST

30 окт 2019 : 		 Новый сингл группы ALKONOST

2 июл 2019 : 		 Новый ЕР ALKONOST доступен для прослушивания

23 окт 2018 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня группы ALKONOST

8 сен 2016 : 		 Новые песни ALKONOST

13 май 2014 : 		 Новое видео ALKONOST

18 апр 2008 : 		 Alkonost выпускают DVD

1 авг 2007 : 		 ALKONOST выпускают новый альбом

10 мар 2007 : 		 ALKONOST : новый видеоклип "Ночь Перед Битвой"

14 дек 2006 : 		 ALKONOST переиздадут альбом "Songs Of The Eternal Oak"

24 окт 2006 : 		 Новое видео ALKONOST

11 янв 2006 : 		 ALKONOST завершили запись нового альбома

22 авг 2005 : 		 ALKONOST пишут новый альбом

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|||| 12 дек 2020

Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST


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Группа ALKONOST опубликовала официальное видео с текстом на песню "Bird", партию гостевого вокала для которой записал вокалист ENSIFERUM Petri Lindoors.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Pekario


13 дек 2020, 09:53		Норм получилось.


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