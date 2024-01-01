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Alkonost

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30 авг 2024 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

22 июн 2024 : 		 Новая песня ALKONOST

5 апр 2024 : 		 Новая песня группы ALKONOST

20 окт 2023 : 		 Новая песня ALKONOST

23 июн 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

21 апр 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

11 июл 2022 : 		 Новое видео ALKONOST

29 авг 2021 : 		 Новая песня группы ALKONOST

6 авг 2021 : 		 Новая песня ALKONOST

28 янв 2021 : 		 Новый альбом ALKONOST доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от ALKONOST

30 окт 2019 : 		 Новый сингл группы ALKONOST

2 июл 2019 : 		 Новый ЕР ALKONOST доступен для прослушивания

23 окт 2018 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня группы ALKONOST

8 сен 2016 : 		 Новые песни ALKONOST

13 май 2014 : 		 Новое видео ALKONOST

18 апр 2008 : 		 Alkonost выпускают DVD

1 авг 2007 : 		 ALKONOST выпускают новый альбом

10 мар 2007 : 		 ALKONOST : новый видеоклип "Ночь Перед Битвой"

14 дек 2006 : 		 ALKONOST переиздадут альбом "Songs Of The Eternal Oak"

24 окт 2006 : 		 Новое видео ALKONOST

11 янв 2006 : 		 ALKONOST завершили запись нового альбома

22 авг 2005 : 		 ALKONOST пишут новый альбом
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Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания



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Дар Саламандры, новый альбом группы ALKONOST, доступен для прослушивания ниже.

“Дар Саламандры” – наш десятый полноформатный альбом, знаменующий новый виток в нашей истории. Он посвящён стихии Огня. Мы приглашаем слушателя к костру, возле которого совершаются праздничные танцы и творятся обряды. Мы расскажем легенды о том, как, призывая огонь себе в помощь, люди обретали силу и знания, и заглянем в мир огненных духов.

Музыка рисует трепетное зарождение искры, мрачный холод одиночества и всепоглощающее торжество грозы первозданных дней, а вокал многолик, как сам огонь, принимающий формы от ярости самого пламени – божественной Саламандры,– до хрупкого звона невесомого, тонкого луча света далекого маяка среди безнадёжности ледяной ночи, переданной эпичной тяжестью гитар. Песни альбома – о разных ликах огня, о многогранности и неоднозначности его проявлений.

Лирика предлагает поразмыслить о том, как огненная энергия проявляется в жизни, в характерах и поступках людей, в отношениях, и чего можно добиться, если заставить эту неукротимую силу служить себе. Огонь – это стихия изменения и созидания. Дикий и необузданный, он служит человеку, умеющему применять его с умом, помогая изменять обстоятельства и добиваться своих целей.






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