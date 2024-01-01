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Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания



Дар Саламандры, новый альбом группы ALKONOST, доступен для прослушивания ниже.



“Дар Саламандры” – наш десятый полноформатный альбом, знаменующий новый виток в нашей истории. Он посвящён стихии Огня. Мы приглашаем слушателя к костру, возле которого совершаются праздничные танцы и творятся обряды. Мы расскажем легенды о том, как, призывая огонь себе в помощь, люди обретали силу и знания, и заглянем в мир огненных духов.



Музыка рисует трепетное зарождение искры, мрачный холод одиночества и всепоглощающее торжество грозы первозданных дней, а вокал многолик, как сам огонь, принимающий формы от ярости самого пламени – божественной Саламандры,– до хрупкого звона невесомого, тонкого луча света далекого маяка среди безнадёжности ледяной ночи, переданной эпичной тяжестью гитар. Песни альбома – о разных ликах огня, о многогранности и неоднозначности его проявлений.



Лирика предлагает поразмыслить о том, как огненная энергия проявляется в жизни, в характерах и поступках людей, в отношениях, и чего можно добиться, если заставить эту неукротимую силу служить себе. Огонь – это стихия изменения и созидания. Дикий и необузданный, он служит человеку, умеющему применять его с умом, помогая изменять обстоятельства и добиваться своих целей.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/32656002'>Дар саламандры</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1177533'>Alkonost</a> на Яндекс Музыке



<a href="https://alkonostrussia.bandcamp.com/album/--17">Дар саламандры by Alkonost</a>





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