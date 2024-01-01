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*Бокс-сет от группы АРИЯ 36
*Видео с текстом от TARDIGRADE INFERNO 21
*ДУБИНИН у Маргулиса 16
*Новый сингл группы ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 5
*Кавер-версия песни ТЕМНОЗОРЬ от GRIMNIR 3
*Новое видео SCALD 2
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*Новая песня группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС 1
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*Бокс-сет от группы АРИЯ 36
*Видео с текстом от TARDIGRADE INFERNO 21
*ДУБИНИН у Маргулиса 16
*Новый сингл группы ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 5
*Кавер-версия песни ТЕМНОЗОРЬ от GRIMNIR 3
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*

Alkonost

*



22 июн 2024 : 		 Новая песня ALKONOST

5 апр 2024 : 		 Новая песня группы ALKONOST

20 окт 2023 : 		 Новая песня ALKONOST

23 июн 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

21 апр 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

11 июл 2022 : 		 Новое видео ALKONOST

29 авг 2021 : 		 Новая песня группы ALKONOST

6 авг 2021 : 		 Новая песня ALKONOST

28 янв 2021 : 		 Новый альбом ALKONOST доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от ALKONOST

30 окт 2019 : 		 Новый сингл группы ALKONOST

2 июл 2019 : 		 Новый ЕР ALKONOST доступен для прослушивания

23 окт 2018 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня группы ALKONOST

8 сен 2016 : 		 Новые песни ALKONOST

13 май 2014 : 		 Новое видео ALKONOST

18 апр 2008 : 		 Alkonost выпускают DVD

1 авг 2007 : 		 ALKONOST выпускают новый альбом

10 мар 2007 : 		 ALKONOST : новый видеоклип "Ночь Перед Битвой"

14 дек 2006 : 		 ALKONOST переиздадут альбом "Songs Of The Eternal Oak"

24 окт 2006 : 		 Новое видео ALKONOST

11 янв 2006 : 		 ALKONOST завершили запись нового альбома

22 авг 2005 : 		 ALKONOST пишут новый альбом
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Новая песня ALKONOST



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От начала времён огонь всегда рядом с человеком. У человека может быть всё необходимое – дом, пища, ресурсы и материалы, но только огонь способен придать всему конечную форму, вдохнуть жизнь в неживое, сделать дом – тёплым, пищу – съедобной, а сталь – крепкой.

Поэтому акт разведения огня – не просто действие, но ритуал, прежде всего – призыва Духа огня, с хвалебными словами, посулами угощения, приглашением приобщиться к радости жизни.

Песня «Разожги огонь» – заклинание этого призыва. Для разведения огня не только на кострище или в домашнем очаге, но и в горниле нашей собственной жизни, чтобы в нём появилась новая творческая искра, сполох вдохновения, пламя, дающее мотивации, сил и решимости. Ведь когда всё есть, но не хватает самого главного – стоит только захотеть, позвать, разжечь огонь.

Эта песня войдёт в наш новый полноформатный альбом "Дар Саламандры".




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