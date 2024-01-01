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Новая песня ALKONOST



От начала времён огонь всегда рядом с человеком. У человека может быть всё необходимое – дом, пища, ресурсы и материалы, но только огонь способен придать всему конечную форму, вдохнуть жизнь в неживое, сделать дом – тёплым, пищу – съедобной, а сталь – крепкой.



Поэтому акт разведения огня – не просто действие, но ритуал, прежде всего – призыва Духа огня, с хвалебными словами, посулами угощения, приглашением приобщиться к радости жизни.



Песня «Разожги огонь» – заклинание этого призыва. Для разведения огня не только на кострище или в домашнем очаге, но и в горниле нашей собственной жизни, чтобы в нём появилась новая творческая искра, сполох вдохновения, пламя, дающее мотивации, сил и решимости. Ведь когда всё есть, но не хватает самого главного – стоит только захотеть, позвать, разжечь огонь.



Эта песня войдёт в наш новый полноформатный альбом "Дар Саламандры". http://www.alkonost.ru

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