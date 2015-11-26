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Новая песня ALKONOST





"Птица", новая песня группы ALKONOST, записанная при участии Сергея Лазаря (АРКОНА, ROSSOMAHAAR), доступна для прослушивания ниже. Этот трек на английском был включен в последнюю работу группы, Ведомые Ветром. http://www.alkonost.ru







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