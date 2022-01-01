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*Новый альбом ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА доступен для прослушивания 12
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*Новый альбом ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА доступен для прослушивания 12
*Скончался Lex Plotnikoff (MECHANICAL POET) 11
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 7
*Новый релиз SHAH выйдет летом 4
*Новый альбом группы АНАТОМИЯ МЕЛАНХОЛИИ доступен для прослуш... 2
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Alkonost

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11 июл 2022 : 		 Новое видео ALKONOST

29 авг 2021 : 		 Новая песня группы ALKONOST

6 авг 2021 : 		 Новая песня ALKONOST

28 янв 2021 : 		 Новый альбом ALKONOST доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от ALKONOST

30 окт 2019 : 		 Новый сингл группы ALKONOST

2 июл 2019 : 		 Новый ЕР ALKONOST доступен для прослушивания

23 окт 2018 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня группы ALKONOST

8 сен 2016 : 		 Новые песни ALKONOST

13 май 2014 : 		 Новое видео ALKONOST

18 апр 2008 : 		 Alkonost выпускают DVD

1 авг 2007 : 		 ALKONOST выпускают новый альбом

10 мар 2007 : 		 ALKONOST : новый видеоклип "Ночь Перед Битвой"

14 дек 2006 : 		 ALKONOST переиздадут альбом "Songs Of The Eternal Oak"

24 окт 2006 : 		 Новое видео ALKONOST

11 янв 2006 : 		 ALKONOST завершили запись нового альбома

22 авг 2005 : 		 ALKONOST пишут новый альбом
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|||| 11 июл 2022

Новое видео ALKONOST



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Долгая ночь, новое видео группы ALKONOST, доступно для просмотра ниже.




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