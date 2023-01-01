сегодня



Новая песня ALKONOST



В преддверии выхода нашего следующего альбома, посвящённого теме стихии Огня, мы представляем вам наш новый сингл - "Оберег".



Всем известно, что огонь - стихия противоречивая, и эта песня - о противопоставлении созидательной силы огня его разрушительной ипостаси.



Огонь в негативном смысле испокон веков символизирует беду, натиск, жестокость. Но есть и другая сторона - пламя духа, дающее энергию и мощь, чтобы произнести слова силы и поставить несокрушимую защиту от зла и разрушения. "Оберег" - о силе слова, знания и духа, которая создаёт оберег против бедствий.



Эту песню мы обращаем ко всем, кто стремится противостоять страху и не поддаваться унынию, кто верит в могущество тонкого, неуловимого на первый взгляд обстоятельства - стремления человеческого сердца к жизни, свету и счастью.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/27239144'>Оберег</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1177533'>Alkonost</a> на Яндекс Музыке









+0 -0



просмотров: 54

