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Новая песня ALKONOST
В преддверии выхода нашего следующего альбома, посвящённого теме стихии Огня, мы представляем вам наш новый сингл - "Оберег".
Всем известно, что огонь - стихия противоречивая, и эта песня - о противопоставлении созидательной силы огня его разрушительной ипостаси.
Огонь в негативном смысле испокон веков символизирует беду, натиск, жестокость. Но есть и другая сторона - пламя духа, дающее энергию и мощь, чтобы произнести слова силы и поставить несокрушимую защиту от зла и разрушения. "Оберег" - о силе слова, знания и духа, которая создаёт оберег против бедствий.
Эту песню мы обращаем ко всем, кто стремится противостоять страху и не поддаваться унынию, кто верит в могущество тонкого, неуловимого на первый взгляд обстоятельства - стремления человеческого сердца к жизни, свету и счастью.
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