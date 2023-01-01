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*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Умер основатель WINTAAR 13
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 11
*Новое видео TARDIGRADE INFERNO 2
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 1
*Новое видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 1
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*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Умер основатель WINTAAR 13
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 11
*Новое видео TARDIGRADE INFERNO 2
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 1
[= ||| все новости группы



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Alkonost

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20 окт 2023 : 		 Новая песня ALKONOST

23 июн 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

21 апр 2023 : 		 Концертное видео ALKONOST

11 июл 2022 : 		 Новое видео ALKONOST

29 авг 2021 : 		 Новая песня группы ALKONOST

6 авг 2021 : 		 Новая песня ALKONOST

28 янв 2021 : 		 Новый альбом ALKONOST доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом треке ALKONOST

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от ALKONOST

30 окт 2019 : 		 Новый сингл группы ALKONOST

2 июл 2019 : 		 Новый ЕР ALKONOST доступен для прослушивания

23 окт 2018 : 		 Новый альбом группы ALKONOST доступен для прослушивания

6 сен 2018 : 		 Новая песня группы ALKONOST

8 сен 2016 : 		 Новые песни ALKONOST

13 май 2014 : 		 Новое видео ALKONOST

18 апр 2008 : 		 Alkonost выпускают DVD

1 авг 2007 : 		 ALKONOST выпускают новый альбом

10 мар 2007 : 		 ALKONOST : новый видеоклип "Ночь Перед Битвой"

14 дек 2006 : 		 ALKONOST переиздадут альбом "Songs Of The Eternal Oak"

24 окт 2006 : 		 Новое видео ALKONOST

11 янв 2006 : 		 ALKONOST завершили запись нового альбома

22 авг 2005 : 		 ALKONOST пишут новый альбом
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|||| сегодня

Новая песня ALKONOST



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В преддверии выхода нашего следующего альбома, посвящённого теме стихии Огня, мы представляем вам наш новый сингл - "Оберег".

Всем известно, что огонь - стихия противоречивая, и эта песня - о противопоставлении созидательной силы огня его разрушительной ипостаси.

Огонь в негативном смысле испокон веков символизирует беду, натиск, жестокость. Но есть и другая сторона - пламя духа, дающее энергию и мощь, чтобы произнести слова силы и поставить несокрушимую защиту от зла и разрушения. "Оберег" - о силе слова, знания и духа, которая создаёт оберег против бедствий.

Эту песню мы обращаем ко всем, кто стремится противостоять страху и не поддаваться унынию, кто верит в могущество тонкого, неуловимого на первый взгляд обстоятельства - стремления человеческого сердца к жизни, свету и счастью.






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