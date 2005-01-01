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*Atrocity*



9 мар 2018 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY

26 ноя 2017 : 		 Заглавный трек из нового EP ATROCITY доступен для прослушивания

9 ноя 2017 : 		 Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

5 ноя 2017 : 		 ATROCITY вернулись на MASSACRE RECORDS

13 сен 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

30 апр 2013 : 		 Новое видео ATROCITY

5 апр 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

28 мар 2013 : 		 Семплы новых песен ATROCITY

18 мар 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

7 мар 2013 : 		 "Werk 80 II " ATROCITY выйдет на виниле

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ATROCITY

10 фев 2013 : 		 Новая песня ATROCITY

1 сен 2012 : 		 ATROCITY работают над трилогией "Okkult"

29 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ATROCITY

24 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

19 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

15 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD ATROCITY

21 фев 2012 : 		 Новый DVD ATROCITY выйдет в марте

13 июл 2010 : 		 ATROCITY - приглашенная вокалистка YASMIN о новом альбоме

29 июн 2010 : 		 Детали нового альбома ATROCITY

23 мар 2010 : 		 Гитарист ATROCITY о новом альбоме

4 янв 2010 : 		 Смена гитариста в LEAVES' EYES/ATROCITY

28 дек 2009 : 		 ATROCITY исполнят специальную программу на Wacken Open Air

11 ноя 2009 : 		 В работе над новым альбомом ATROCITY принимает участие сестра фронтмена

16 мар 2008 : 		 Новое видео от ATROCITY

3 мар 2008 : 		 Подробности об лимитированном издании нового альбома ATROCITY

17 янв 2008 : 		 Барабанщик Nick Barker примкнул к ATROCITY и LEAVES' EYES

7 янв 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома ATROCITY

24 дек 2007 : 		 ATROCITY: подробности о новом альбоме

30 ноя 2007 : 		 ATROCITY ищут нового басиста и барабанщика

4 окт 2007 : 		 ATROCITY : переиздание альбома "Todessehnsucht"

23 сен 2007 : 		 На обложке нового альбома ATROCITY будет Dita van Teese

11 сен 2007 : 		 ATROCITY выпустят новый альбом в феврале

22 мар 2007 : 		 ATROCITY работают над новым альбомом вместе с Schorndorf Symphony Orchestra

19 окт 2006 : 		 ATROCITY собирают материал для DVD

28 ноя 2005 : 		 Сессия автографов музыкантов ATROCITY и LEAVES' EYES

19 июл 2005 : 		 ALEXANDER KRULL - продюсер года

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Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY

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Вокалист ENTOMBED A.D. LG Petrov записал гостевые партии для нового альбома ATROCITY, получившего название "Okkult II" и выходящего в этом году на Massacre Records.

ENTOMBED A.D. Vocalist LG PETROV Records Guest Vocals For Upcoming ATROCITY Album; Video





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