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Вокалист ENTOMBED A.D. на новом альбоме ATROCITY Вокалист ENTOMBED A.D. LG Petrov записал гостевые партии для нового альбома ATROCITY, получившего название "Okkult II" и выходящего в этом году на Massacre Records.













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