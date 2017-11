сегодня



Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой Восьмого декабря на Massacre Records состоится выход нового ЕР ATROCITY "Masters Of Darkness", своеобразного пролога к альбому "Okkult", который должен прийтись по вкусу всем любителям "Hallucinations", "Todessehnsucht", "Blut" и "Atlantis". ЕР будет доступен в диджипаке с четырьмя треками, а также на 7"-виниле разных цветов с двумя трека. Обложку для ЕР создал Stefan Heilemann из Heilemania (LINDEMANN, EPICA, KAMELOT).



"Masters Of Darkness":



01. Masters Of Darkness

02. Menschenschlachthaus

03. Gates To Oblivion

04. Devil's Covenant















