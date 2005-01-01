Новый ЕР ATROCITY выйдет зимой

Восьмого декабря на Massacre Records состоится выход нового ЕР ATROCITY "Masters Of Darkness", своеобразного пролога к альбому "Okkult", который должен прийтись по вкусу всем любителям "Hallucinations", "Todessehnsucht", "Blut" и "Atlantis". ЕР будет доступен в диджипаке с четырьмя треками, а также на 7"-виниле разных цветов с двумя трека. Обложку для ЕР создал Stefan Heilemann из Heilemania (LINDEMANN, EPICA, KAMELOT).
"Masters Of Darkness":
01. Masters Of Darkness
02. Menschenschlachthaus
03. Gates To Oblivion
04. Devil's Covenant
rassol
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