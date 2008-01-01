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DEF LEPPARD выпускают пиво DEF LEPPARD совместно с Elysian Brewing рады представить пиво, которое будет продаваться в рамках совместно с JOURNEY тура по США.



«У него прекрасный вкус — это самое важная информация, которую я могу вам сообщить. Я бы отказался от интервью, если бы оно мне не нравилось. Для меня это самый важный фактор».



















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