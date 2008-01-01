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Концертный альбом DEF LEPPARD получил золото Президент Mailboat Records Harold Sulman вручил золото DEF LEPPARD за их первый официальный концертный альбом "Mirror Ball - Live & More", преодолевший отметку в 500 000 проданных копий.











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