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*Dead Can Dance*



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DEAD CAN DANCE опубликовали новую песню

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DEAD CAN DANCE опубликовали новую песню под названием “The Mountain” — она доступна для прослушивания ниже. Песня появится в новом альбоме "Dionysus", выходящем 2 ноября на PIAS.

"Dionysus" станет первым альбомом для группы за прошедшие 6 лет. Новая работа разбита на две части, и “The Mountain” — первая композиция из второй части. Коллектив отправится в турне весной следующего года.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Carcharodon
20 сен 2018, 12:42		Ну тут пёс его знает, по мне так лавочку давно уже надо было закрывать.


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