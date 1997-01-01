сегодня



DEAD CAN DANCE опубликовали новую песню DEAD CAN DANCE опубликовали новую песню под названием “The Mountain” — она доступна для прослушивания ниже. Песня появится в новом альбоме "Dionysus", выходящем 2 ноября на PIAS.



"Dionysus" станет первым альбомом для группы за прошедшие 6 лет. Новая работа разбита на две части, и “The Mountain” — первая композиция из второй части. Коллектив отправится в турне весной следующего года.







+3 -1



( 1 )





просмотров: 711

