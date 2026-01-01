Новая песня DEAD CAN DANCE



Our Day Will Come, новая песня DEAD CAN DANCE, доступна для прослушивания ниже.



«Эта песня посвящена общим национальным чаяниям ирландского и палестинского народов. Название является прямой отсылкой и переводом традиционного ирландского республиканского лозунга "Tiocfaidh ár lá". Лозунг, который воплощает чаяния ирландского народа в его общем видении единой Ирландии, свободной от иностранного колониального господства. В свете ужасающего продолжающегося геноцида в Палестине солидарность между нашими двумя народами никогда не была такой сильной.



Запись и сведение осуществлялись в Теменосе, Эпидавр, Греция». http://www.deadcandance.com







