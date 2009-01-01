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*Eluveitie*



24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award

25 ноя 2014 : 		 ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом

3 сен 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

31 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

10 июл 2014 : 		 Новая песня ELUVEITIE

3 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

25 июн 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

17 июн 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

14 июн 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

12 июн 2014 : 		 Новая песня ELUVEITIE

15 май 2014 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет в августе

27 мар 2014 : 		 ELUVEITIE из студии

12 мар 2014 : 		 ELUVEITIE получили награду в родной стране

13 янв 2014 : 		 ELUVEITIE номинированы на швейцарскую награду

12 дек 2013 : 		 ELUVEITIE нашли скрипачку

4 дек 2013 : 		 MERI TADIC ушла из ELUVEITIE

31 авг 2013 : 		 ELUVEITIE приступили к работе над материалом

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

16 сен 2012 : 		 Демо треки от вокалистки ELUVEITIE

7 сен 2012 : 		 ELUVEITIE поменяли гитариста

8 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

25 июл 2012 : 		 Перезаписанная песня от ELUVEITIE

20 июн 2012 : 		 ELUVEITIE выпустят в августе сборник

16 мар 2012 : 		 ELUVEITIE выпустят концерт через Concert Live

13 фев 2012 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

11 фев 2012 : 		 Превью нового альбома ELUVEITIE

7 фев 2012 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 янв 2012 : 		 Новое видео ELUVEITIE

14 янв 2012 : 		 Новый трейлер ELUVEITIE

11 янв 2012 : 		 Видео с текстом к новой песни ELUVEITIE

4 янв 2012 : 		 Новая песня ELUVEITIE

25 дек 2011 : 		 Новая песня ELUVEITIE

17 дек 2011 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

2 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELUVEITIE

2 сен 2011 : 		 Название нового альбома ELUVEITIE

2 сен 2011 : 		 ELUVEITIE начали запись

21 фев 2011 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

13 фев 2010 : 		 Новый альбом ELUVEITIE доступен для прослушивания

3 фев 2010 : 		 Семплы нового альбома ELUVEITIE

27 янв 2010 : 		 Новая песня ELUVEITIE

14 янв 2010 : 		 Конкурс ELUVEITIE выиграл наш соотечественник

24 дек 2009 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 ноя 2009 : 		 Первый трейлер к новому альбому ELUVEITIE

6 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ELUVEITIE

14 окт 2009 : 		 Обложка и название нового альбома ELUVEITIE

18 сен 2009 : 		 ELUVEITIE приступили к записи нового альбома

16 июн 2009 : 		 Новый проект скрипачки ELUVEITIE

24 апр 2009 : 		 ELUVEITIE сегодня на радио

25 мар 2009 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 мар 2009 : 		 ELUVEITIE о новом альбоме

11 мар 2009 : 		 ELUVEITIE: новая песня доступна для прослушивания

30 янв 2009 : 		 ELUVEITIE: трек-лист нового альбома и имена гостей

21 янв 2009 : 		 ELUVEITIE: Доступна обложка нового альбома

16 янв 2009 : 		 Новый альбом ELUVEITIE в апреле

6 июн 2008 : 		 ELUVEITIE расстались с Rafi Kirder'ом и Sevan'ом Kirder'ом

11 мар 2008 : 		 ELUVEITIE: новое видео в сети

7 янв 2008 : 		 Новая песня от ELUVEITIE

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Трейлер к переизданию ELUVEITIE

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В феврале 2008 года, широко известная в узких кругах группа ELUVEITIE выпустила альбом "Slania", изменившая для коллектива все. Спустя десять лет, 16 ноября на Nuclear Blast Records состоится выпуск юбилейной версии этого альбома, "Slania - 10 Years"

Chrigel Glanzmann: «Как летит время — трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы выпустили этот альбом!

Эти десять лет были невероятно интенсивными, они провели нас через множество испытаний и принесли нам огромное число счастливых даров. Они привели нас в бесчисленное множество мест по всей земле. И все эти годы песни с этого альбома были с нами, и мы до сих пор играем их на концертах!

Мы очень гордимся 'Slania' и крайне довольны этим переизданием, а также очень рады бонусным лакомствам, которые к нему прилагаются! Мы надеемся, что вы получите точно такое же удовольствие от этого релиза, какое получили мы при его подготовке!»

Трек-лист:

01. Samon

02. Primordial Breath

03. Inis Mona

04. Grey Sublime Archon

05. Anagantios

06. Bloodstained Ground

07. The Somber Lay

08. Slania's Song

09. Giamonios

10. Tarvos

11. Calling The Rain

12. Elembivos

Bonus:

13. Samon (acoustic version)

14. Interview With Slania

15. Samon (demo)

16. Primordial Breath (demo)

17. Inis Mona (demo)

18. Bloodstained Ground (demo)

19. Tarvos (demo)

Трейлер доступен ниже.

ELUVEITIE Launch Video Trailer For 10th Anniversary Edition Of Slania Album





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