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*Eluveitie*



7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award

25 ноя 2014 : 		 ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом

3 сен 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

31 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

10 июл 2014 : 		 Новая песня ELUVEITIE

3 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

25 июн 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

17 июн 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

14 июн 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

12 июн 2014 : 		 Новая песня ELUVEITIE

15 май 2014 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет в августе

27 мар 2014 : 		 ELUVEITIE из студии

12 мар 2014 : 		 ELUVEITIE получили награду в родной стране

13 янв 2014 : 		 ELUVEITIE номинированы на швейцарскую награду

12 дек 2013 : 		 ELUVEITIE нашли скрипачку

4 дек 2013 : 		 MERI TADIC ушла из ELUVEITIE

31 авг 2013 : 		 ELUVEITIE приступили к работе над материалом

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

16 сен 2012 : 		 Демо треки от вокалистки ELUVEITIE

7 сен 2012 : 		 ELUVEITIE поменяли гитариста

8 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

25 июл 2012 : 		 Перезаписанная песня от ELUVEITIE

20 июн 2012 : 		 ELUVEITIE выпустят в августе сборник

16 мар 2012 : 		 ELUVEITIE выпустят концерт через Concert Live

13 фев 2012 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

11 фев 2012 : 		 Превью нового альбома ELUVEITIE

7 фев 2012 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 янв 2012 : 		 Новое видео ELUVEITIE

14 янв 2012 : 		 Новый трейлер ELUVEITIE

11 янв 2012 : 		 Видео с текстом к новой песни ELUVEITIE

4 янв 2012 : 		 Новая песня ELUVEITIE

25 дек 2011 : 		 Новая песня ELUVEITIE

17 дек 2011 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

2 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELUVEITIE

2 сен 2011 : 		 Название нового альбома ELUVEITIE

2 сен 2011 : 		 ELUVEITIE начали запись

21 фев 2011 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

13 фев 2010 : 		 Новый альбом ELUVEITIE доступен для прослушивания

3 фев 2010 : 		 Семплы нового альбома ELUVEITIE

27 янв 2010 : 		 Новая песня ELUVEITIE

14 янв 2010 : 		 Конкурс ELUVEITIE выиграл наш соотечественник

24 дек 2009 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 ноя 2009 : 		 Первый трейлер к новому альбому ELUVEITIE

6 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ELUVEITIE

14 окт 2009 : 		 Обложка и название нового альбома ELUVEITIE

18 сен 2009 : 		 ELUVEITIE приступили к записи нового альбома

16 июн 2009 : 		 Новый проект скрипачки ELUVEITIE

24 апр 2009 : 		 ELUVEITIE сегодня на радио

25 мар 2009 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 мар 2009 : 		 ELUVEITIE о новом альбоме

11 мар 2009 : 		 ELUVEITIE: новая песня доступна для прослушивания

30 янв 2009 : 		 ELUVEITIE: трек-лист нового альбома и имена гостей

21 янв 2009 : 		 ELUVEITIE: Доступна обложка нового альбома

16 янв 2009 : 		 Новый альбом ELUVEITIE в апреле

6 июн 2008 : 		 ELUVEITIE расстались с Rafi Kirder'ом и Sevan'ом Kirder'ом

11 мар 2008 : 		 ELUVEITIE: новое видео в сети

7 янв 2008 : 		 Новая песня от ELUVEITIE

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Новое видео ELUVEITIE

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"Catvrix", новое видео группы ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evocation II - Pantheon", выход которого состоялся восемнадцатого августа на Nuclear Blast Records.

Video Premiere: ELUVEITIE's 'Catvrix'










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