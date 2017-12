12 мар 2014



ELUVEITIE получили награду в родной стране 7-го марта ELUVEITIE были удостоены одной из самых престижных наград Швейцарии — "Best Live Act National". Тем самым группа стала первой металл-командой, которой будет вручён этот почётный приз.



«Сейчас, когда мы оправились от событий пятницы (хотя наш мозг всё ещё не может переварить это событие), мы хотели бы сказать несколько слов:



Вручение нам награды в категории "Best Live Act National" стало одним из венцов нашей карьеры — это невероятно почётно. Но это не только наша заслуга, вы тоже должны разделить её с нами: это награда и вам!



Сцена стадиона в Цюрихе в пятницу была в той же степени ваша, как и наша. И это не просто дань нашей недавней активности, это результат многих лет труда и невероятно классно проведённого времени.



Мы хотели бы поблагодарить каждого из тех, кто работал с нами и поддерживал нас в течение последних 12-ти лет. Их много, и перечислить всех в контексте этого сообщения невозможно. Пожалуйста, найдите время и посетите наш сайт, там мы постарались сделать полный список.



Но самое главное — мы хотели бы поблагодарить наших прекрасных поклонников по всему земному шару — тех, кто стоит за нас, поддерживает нас и приходит на наши концерты. Наши преданные поклонники, наши невероятные фэн-клубы (в основном в Бразилии, Польше и Франции), всех участников официального форума и всех, кто голосовал за нас. Вы все объединились ради того, чтобы показать миру то, насколько сильным может быть металл! Это ваша награда! Вы классные!



Теперь мы ещё более мотивированы, когда вернёмся в студию Tommy New Sound, где на прошлой неделе началась запись нового альбома. 2014-й будет для нас знаковым!»







