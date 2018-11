сегодня



Трейлер к переизданию ELUVEITIE



В феврале 2008 года, широко известная в узких кругах группа ELUVEITIE выпустила альбом "Slania", изменившая для коллектива все. Спустя десять лет, 16 ноября на Nuclear Blast Records состоится выпуск юбилейной версии этого альбома, "Slania - 10 Years"



Chrigel Glanzmann: «Как летит время — трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы выпустили этот альбом!



Эти десять лет были невероятно интенсивными, они провели нас через множество испытаний и принесли нам огромное число счастливых даров. Они привели нас в бесчисленное множество мест по всей земле. И все эти годы песни с этого альбома были с нами, и мы до сих пор играем их на концертах!



Мы очень гордимся 'Slania' и крайне довольны этим переизданием, а также очень рады бонусным лакомствам, которые к нему прилагаются! Мы надеемся, что вы получите точно такое же удовольствие от этого релиза, какое получили мы при его подготовке!»



Трек-лист:



01. Samon



02. Primordial Breath



03. Inis Mona



04. Grey Sublime Archon



05. Anagantios



06. Bloodstained Ground



07. The Somber Lay



08. Slania's Song



09. Giamonios



10. Tarvos



11. Calling The Rain



12. Elembivos



Bonus:



13. Samon (acoustic version)



14. Interview With Slania



15. Samon (demo)



16. Primordial Breath (demo)



17. Inis Mona (demo)



18. Bloodstained Ground (demo)



19. Tarvos (demo)



Новый трейлер доступен ниже.















