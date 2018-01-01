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Eluveitie

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19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award

25 ноя 2014 : 		 ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом

3 сен 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

31 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

10 июл 2014 : 		 Новая песня ELUVEITIE

3 июл 2014 : 		 Новое видео ELUVEITIE

25 июн 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

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Трейлер к переизданию ELUVEITIE



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В феврале 2008 года, широко известная в узких кругах группа ELUVEITIE выпустила альбом "Slania", изменившая для коллектива все. Спустя десять лет, 16 ноября на Nuclear Blast Records состоится выпуск юбилейной версии этого альбома, "Slania - 10 Years"

Chrigel Glanzmann: «Как летит время — трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы выпустили этот альбом!

Эти десять лет были невероятно интенсивными, они провели нас через множество испытаний и принесли нам огромное число счастливых даров. Они привели нас в бесчисленное множество мест по всей земле. И все эти годы песни с этого альбома были с нами, и мы до сих пор играем их на концертах!

Мы очень гордимся 'Slania' и крайне довольны этим переизданием, а также очень рады бонусным лакомствам, которые к нему прилагаются! Мы надеемся, что вы получите точно такое же удовольствие от этого релиза, какое получили мы при его подготовке!»

Трек-лист:

01. Samon

02. Primordial Breath

03. Inis Mona

04. Grey Sublime Archon

05. Anagantios

06. Bloodstained Ground

07. The Somber Lay

08. Slania's Song

09. Giamonios

10. Tarvos

11. Calling The Rain

12. Elembivos

Bonus:

13. Samon (acoustic version)

14. Interview With Slania

15. Samon (demo)

16. Primordial Breath (demo)

17. Inis Mona (demo)

18. Bloodstained Ground (demo)

19. Tarvos (demo)

Новый трейлер доступен ниже.

ELUVEITIE вЂ“ Second Trailer Streaming For 10th Anniversary Edition Of Slania Album






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