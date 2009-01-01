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ELUVEITIE приступили к записи ELUVEITIE отправились в Tommy Vetterli's Newsound Studio для записи нового материала, выход которого намечен на следующий год.



Год назад группа представила первое видео с этого диска, "Rebirth", чтобы дать возможность поклонникам узнать, чего им стоит ждать на следующем диске коллектива, заметно обновившего свой состав.



















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