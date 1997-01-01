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BABYMETAL выпускают сингл 23 ноября специально ко дню музыкального магазина в черную пятницу, BABYMETAL выпустят специальный 12"-винил "Distortion", который будет включать специальную версию этой композиции, а также ее концертную версию, записанную в ходе выступления на фестивале Download.



Видео на концертное исполнение доступно ниже.



















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