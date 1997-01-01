BABYMETAL выпускают сингл

23 ноября специально ко дню музыкального магазина в черную пятницу, BABYMETAL выпустят специальный 12"-винил "Distortion", который будет включать специальную версию этой композиции, а также ее концертную версию, записанную в ходе выступления на фестивале Download.
freeze2
Кстати, насколько знаю в Кей-попе принято списывать в утиль чуть повзрослевших "кумиров".
Reflection
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