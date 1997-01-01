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BABYMETAL выступили без одной участницы BABYMETAL выступили без одной участницы на двух концертах в Green Arena.Hiroshima, Japan — 18-летняя Yuimetal по предписанию врачей не смогла принять участие в шоу.























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