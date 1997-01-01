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*Babymetal*



20 окт 2018 : 		 YUIMETAL ушла из BABYMETAL

29 сен 2018 : 		 BABYMETAL выпускают сингл

24 авг 2018 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет летом

11 май 2018 : 		 YUIMETAL остается в составе BABYMETAL

8 май 2018 : 		 Новое видео BABYMETAL

1 май 2018 : 		 BABYMETAL основали BABYMETAL RECORDS

4 апр 2018 : 		 Тизер от BABYMETAL

12 янв 2018 : 		 Умер гитарист BABYMETAL

5 дек 2017 : 		 BABYMETAL выступили без одной участницы

11 авг 2017 : 		 Гитарист KORN присоединился на сцене к BABYMETAL

14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL

18 янв 2016 : 		 BABYMETAL о новом альбоме

13 дек 2015 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле

22 сен 2015 : 		 BABYMETAL выступили вместе со SKRILLEX

2 сен 2015 : 		 BABYMETAL хотят научить METALLICA своим танцам

30 авг 2015 : 		 Танцуй с BABYMETAL

27 авг 2015 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 май 2015 : 		 BABYMETAL: «Мы многому научились у METALLICA»

18 май 2015 : 		 Репортаж о BABYMETAL

9 май 2015 : 		 Новое видео BABYMETAL

10 апр 2015 : 		 BABYMETAL нашли издателей в Европе

5 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека BABYMETAL

18 дек 2014 : 		 Трейлер нового релиза BABYMETAL

27 ноя 2014 : 		 Лидер KREATOR о BABYMETAL

13 ноя 2014 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет в январе

10 ноя 2014 : 		 BABYMETAL исполнили новую песню

6 окт 2014 : 		 Басист NAPALM DEATH о BABYMETAL

16 сен 2014 : 		 Репортаж японского ТВ о концертах BABYMETAL в США

22 авг 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL звучат как смесь MESHUGGAH с японской поп-музыкой»

15 авг 2014 : 		 Вокалист CARCASS защищает BABYMETAL от критики

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

1 авг 2014 : 		 История BABYMETAL

28 июл 2014 : 		 Видео с первого аншлагового выступления в США BABYMETAL

16 июл 2014 : 		 BABYMETAL не имели никакого представления о металле, когда начинали

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

6 июл 2014 : 		 BABYMETAL придумали новый жанр: Kawaii Metal

3 июл 2014 : 		 BABYMETAL открыли тур

18 июн 2014 : 		 BABYMETAL поедут в тур с LADY GAGA

14 мар 2014 : 		 Репортаж о выступлении BABYMETAL

27 фев 2014 : 		 Новое видео BABYMETAL

5 фев 2014 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в феврале

29 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

12 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

11 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

24 сен 2013 : 		 BABYMETAL выпустят DVD, Blu-Ray

4 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

5 июн 2013 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 апр 2013 : 		 BABYMETAL выпустят сингл в июне

23 июн 2012 : 		 Новое видео BABYMETAL

4 мар 2012 : 		 Новый сингл BABYMETAL

28 окт 2011 : 		 Первое видео японских принцесс "Idol-metal" BABYMETAL

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YUIMETAL ушла из BABYMETAL

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"Starlight", новое видео группы BABYMETAL, доступно для просмотра ниже. Часть песни вошла в трейлер к графической новелле коллектива, "Apocrypha: The Legend Of Babymetal". Yuimetal, долгое время отсутствовавшая на выступлениях, приняла решение окончательно покинуть коллектив, объяснив это тем, что планирует начать сольную карьеру как Mizuno Yu.

«Я искренне извиняюсь за те неудобства, которые я причинила стольким людям из-за длительного отсутствия. Я много размышляла на этот счет и, в конечном итоге, решила покинуть состав BABYMETAL.

Я искренне сожалею, что мое решение обеспокоило других участников и многих фэнов, которые поддерживали BABYMETAL. Мне также очень жаль огорчать фанатов, которые поддерживали BABYMETAL.

У меня было огромное желание вновь оказаться на сцене, но даже сейчас мое физическое состояние оставляет желать лучшего, а кроме того мне хотелось осуществить свою давнюю мечту и выступать самостоятельно как Mizuno Yu. Именно эти факторы и подтолкнули меня к такому решению.

Я очень благодарна за все многочисленные и ценные переживания, которые мне удалось получить, будучи частью BABYMETAL. Каждый день я ощущала, насколько мне повезло. Все эти концерты, на которых мы все вместе улыбались, были по-настоящему радостными и приятными. Я сделаю все возможное, чтобы однажды снова встретиться со всеми вами уже как Mizuno Yu. Примите мою искреннюю благодарность за эти восемь лет вместе!»



BABYMETAL Parts Ways With YUIMETAL, Releases New Single 'Starlight'

BABYMETAL will also be having a festival-type event with special guests on October 28 which will be held at Saitama Super Arena. This will be BABYMETAL's first time to be hosting such an event and will be a special night to remember for all attendees.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

HailtoSlave
20 окт 2018, 21:07		Ужасная потеря для всего мира рок митала. Я просто в шоке, как жить дальше..?

Ухналь
20 окт 2018, 22:11		Считаешь себя нереально тру ?
Нормальная группа была.

Thrashcrow
20 окт 2018, 22:21		Отряд не заметил потери бойца.Возимут другую китаёзу-писястика...Всё равно никто не заметит.

Snower
20 окт 2018, 22:47		Слышишь, австралопитек, вообще-то они японцы!

Nerv
20 окт 2018, 22:51		HailtoSlave
20 окт 2018, 21:07 Ужасная потеря для всего мира рок митала. Я просто в шоке, как жить дальше..?

мир рок митала переживал и не такое, к примеру, комментарии подобных вам личностей.

по поводу "Возимут другую китаёзу-писястика" от трэшкрова - сложно понять эти слова, наверное, слезы от ухода юи из бэбиметал заливают клаву и сложно печатать понятные слова.

HailtoSlave
20 окт 2018, 23:23		Snower, как будто кто-то сможет отличить китаёзу от япошки. Реально одной косой не стало - другую поставят, кто заметит-то?

HailtoSlave
20 окт 2018, 23:23		Snower, как будто кто-то сможет отличить китаёзу от япошки. Реально одной косой не стало - другую поставят, кто заметит-то?

Dem0niac
20 окт 2018, 23:33		Не распались бы теперь. Реально тяжело будет найти замену с таким же вокалом и харизмой.


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