YUIMETAL ушла из BABYMETAL "Starlight", новое видео группы BABYMETAL, доступно для просмотра ниже. Часть песни вошла в трейлер к графической новелле коллектива, "Apocrypha: The Legend Of Babymetal". Yuimetal, долгое время отсутствовавшая на выступлениях, приняла решение окончательно покинуть коллектив, объяснив это тем, что планирует начать сольную карьеру как Mizuno Yu.



«Я искренне извиняюсь за те неудобства, которые я причинила стольким людям из-за длительного отсутствия. Я много размышляла на этот счет и, в конечном итоге, решила покинуть состав BABYMETAL.



Я искренне сожалею, что мое решение обеспокоило других участников и многих фэнов, которые поддерживали BABYMETAL. Мне также очень жаль огорчать фанатов, которые поддерживали BABYMETAL.



У меня было огромное желание вновь оказаться на сцене, но даже сейчас мое физическое состояние оставляет желать лучшего, а кроме того мне хотелось осуществить свою давнюю мечту и выступать самостоятельно как Mizuno Yu. Именно эти факторы и подтолкнули меня к такому решению.



Я очень благодарна за все многочисленные и ценные переживания, которые мне удалось получить, будучи частью BABYMETAL. Каждый день я ощущала, насколько мне повезло. Все эти концерты, на которых мы все вместе улыбались, были по-настоящему радостными и приятными. Я сделаю все возможное, чтобы однажды снова встретиться со всеми вами уже как Mizuno Yu. Примите мою искреннюю благодарность за эти восемь лет вместе!»









BABYMETAL will also be having a festival-type event with special guests on October 28 which will be held at Saitama Super Arena. This will be BABYMETAL's first time to be hosting such an event and will be a special night to remember for all attendees.









