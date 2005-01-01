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Видео с текстом от MONSTER MAGNET Специально к старту североамериканского тура, MONSTER MAGNET представили официальное видео с текстом на песню "When The Hammer Comes Down", взятую из альбома "Mindfucker":



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down













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