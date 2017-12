12 дек 2017



Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной MONSTER MAGNET выпустят новую работу, получившую название "Mindfucker", 23 марта на Napalm Records:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down















просмотров: 349