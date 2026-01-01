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ENSLAVED выпустили совместную композицию с представителями народа блэкфут



ENSLAVED выпустили композицию "Spirit Helper", в записи которой принял участие KEVIN KICKING WOMAN (Blackfeet/Cree Nation). Представители народа блэкфут так объяснили смысл композиции "Spirit Helper":



«Песни — это способ познания мира для народа блэкфут. Через них выражаются взаимоотношения и ответственность, чувство принадлежности и осознание своего долга. Назначение этой песни — посредством исполнения наполнить жизнь смыслом, установить связь со Вселенной, космосом, существами земли, воды и духовного мира. "Spirit Helper" — это материальное воплощение этого процесса».



Гитарист ENSLAVED Ivar Bjørnson подробно рассказал о том, как появилась "Spirit Helper":



«"Spirit Helper" начала складываться задолго до того, как появилась сама песня. Ее истоки — в многолетних разговорах, фестивалях, путешествиях и совместном опыте, которые постепенно связали между собой людей, традиции, места и целые сообщества.



Для ENSLAVED путь к этому сотрудничеству начался в 2019 году в Колорадо. Благодаря нашей большой музыкальной семье — общим связям с WARDRUNA, нашему давнему менеджменту и сообществу, сформировавшемуся вокруг фестиваля Fire In The Mountains, — мы познакомились с одним из организаторов фестиваля Шейном Маккарти и его идеей мероприятия, которая впоследствии привела нас на земли народа блэкфут в Монтане. То, что начиналось как разговоры о выступлениях и творческом сотрудничестве, постепенно превратилось в нечто гораздо большее — обмен взглядами, историей и духовными традициями, в котором участвовало множество людей.



В последующие годы эти связи только крепли благодаря Fire In The Mountains и сообществу вокруг By Norse Music — лейбла и творческой платформы, основанной участниками ENSLAVED, WARDRUNA и нашим менеджером Simon Füllemann. Через By Norse появились новые встречи, знакомства и культурный обмен, которые в конечном итоге и создали условия для рождения "Spirit Helper".



Когда в 2025 году Fire In The Mountains вновь прошел на земле народа блэкфут, в Ист-Глейшере (штат Монтана), наши отношения стали еще теснее. Фестиваль объединил музыкантов, организаторов, старейшин и представителей общины в атмосфере диалога, музыки и культурного обмена. Нас пригласили принять участие в беседах и церемониях, которые произвели на нас глубочайшее впечатление.



На протяжении всей истории ENSLAVED мифология и духовные традиции служили языком нашей музыки — способом соединить личный опыт с глубинной человеческой памятью и историей. Знакомство с представителями народа блэкфут стало для нас встречей с еще одним проявлением того же стремления — поиска смысла, преемственности и связи.



Во время фестиваля я познакомился с Nick Rink из народа блэкфут, а через него — со старейшиной Kevin Kicking Woman, который сыграл ключевую роль в создании этой композиции. Благодаря этой дружбе, а также открытости и поддержке всего сообщества блэкфут и организаторов Fire In The Mountains, наши разговоры постепенно переросли во взаимное доверие, а затем и в идею создать музыку вместе. С самого начала мы понимали, что к такому сотрудничеству необходимо подходить честно, открыто и с глубоким уважением.



Позже, во время встречи в Нью-Йорке, где присутствовали представители народа блэкфут, фестиваля Fire In The Mountains, организации Firekeeper Alliance и ENSLAVED, Kevin исполнил для нас традиционную утреннюю молитвенную песню — очень личное и духовно значимое произведение, которое он великодушно доверил мне и ENSLAVED, чтобы оно стало основой новой композиции. Я сразу понял, какая ответственность стоит за этим жестом. Для меня было важно не просто выстроить музыку вокруг партии Кевина, а позволить самой композиции подстроиться под ритм, дыхание и духовную силу его песни.



В течение следующих месяцев мы искали музыкальный язык, который позволил бы этим двум мирам естественно сосуществовать: чтобы ENSLAVED остались самими собой, но при этом уважили ритмику, эмоциональную глубину и духовную энергетику молитвы Кевина. Нас вдохновляло не только само сотрудничество, но и поддержка, открытый диалог и доверие со стороны всех участников проекта. Постепенно песня сама обрела свою собственную форму. Так и появилась "Spirit Helper".



Для нас это гораздо больше, чем просто совместная работа музыкантов из разных культур. Эта песня показывает, что может произойти, когда люди встречаются с открытым сердцем, внимательно слушают друг друга и позволяют этой встрече изменить себя. Щедрость, доверие и мудрость, которыми поделились с нами Kevin Kicking Woman, Nick Rink, народ блэкфут, Fire In The Mountains, Firekeeper Alliance, наши партнеры по By Norse и все, кто участвовал в этом пути, останутся с нами навсегда, и мы глубоко благодарны каждому из них.



В конечном счете "Spirit Helper" — это песня о связи: между прошлым и настоящим, между традициями и людьми, между духовным и человеческим мирами. Для ENSLAVED это одно из самых значимых музыкальных путешествий, которые нам довелось совершить».



Автором обложки "Spirit Helper" стал Nicholas Rink, который также объяснил символику своей работы:



«Голубую волну внизу я воспринимаю как символ океана, разделяющего нас, но одновременно и как олицетворение первичной вибрации бытия, которая связывает всех людей, рождает жизнь, существование и, конечно же, саму песню.



Красная линия символизирует связь между нами через весь земной шар, воплощая нашу общую человеческую природу, братство и сестринство — ту живую силу, которая есть в каждом.



Желтая спираль — это сама песня, движущаяся через все эти уровни. Звезды были частью первоначальной идеи Ивара, и для меня они стали символом силы и источника этой композиции.



Черный круг с молнией олицетворяет пение Кевина и ту духовную мощь, которую оно несет. Радуга из треугольников символизирует музыкантов. Мне хотелось изобразить их именно так, и традиционная фигурка человека из треугольников показалась очень удачным решением. Некоторое время я размышлял, как лучше ее использовать, а затем решил своеобразно отдать дань уважения PINK FLOYD и альбому "The Dark Side Of The Moon", переосмыслив знаменитую радужную палитру по-своему.



Вся композиция размещена на старой карте Норвегии, которую моя бабушка когда-то вырезала из журнала National Geographic. Мне нравится использовать карты, потому что земля имеет огромное значение — именно она формирует нас, нашу человеческую сущность и то, как мы выражаем себя».







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