26 окт 2018



Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился со своими старыми приятелями по PURGATORY, той группе, которой он основал в 1985, а потом она стала ICED EARTH, для записи пяти треков, которые были написаны с 1985 по 1987 годы и выпустить их как ЕР "Purgatory" 21 декабря на Century Media. Главным сюрпризом этой пластинки стало возвращение в дело оригинального вокалиста группы, Gene'a Adam'a. ЕР посвящен памяти оригинального басиста группы, Ричарда Бейтмана, скончавшегося перед тем, как началась работа над этим ЕР:



1. In Your Dreams (4:55)



02. Dracula (6:08)



03. In Jason's Mind (5:03)



04. Jack (4:00)



05. Burning Oasis (5:38)



















