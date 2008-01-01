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*Iced Earth*



5 дек 2017 : 		 Новое видео ICED EARTH

4 июл 2017 : 		 Успехи в чартах ICED EARTH

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

19 май 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

11 апр 2017 : 		 Варианты изданий нового альбома ICED EARTH

7 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ICED EARTH

14 мар 2017 : 		 Новый альбом ICED EARTH выйдет летом

14 дек 2016 : 		 Новый альбом ICED EARTH выйдет весной

26 сен 2016 : 		 ICED EARTH нашли гитариста

22 авг 2016 : 		 Из ICED EARTH ушел гитарист

26 июл 2016 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

14 фев 2016 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

17 янв 2016 : 		 Классика ICED EARTH выйдет на виниле

27 дек 2015 : 		 ICED EARTH с оптимизмом смотрят в 2016!

9 ноя 2015 : 		 ICED EARTH отправятся в студию в январе

10 сен 2015 : 		 Лидер ICED EARTH продаёт гитары

4 июл 2015 : 		 Классика ICED EARTH выйдет на виниле

24 апр 2015 : 		 Название нового альбома ICED EARTH

18 авг 2014 : 		 Лидер ICED EARTH о состоянии здоровья

14 июл 2014 : 		 Лидер ICED EARTH о состоянии здоровья

3 июн 2014 : 		 ICED EARTH отменили все выступления из-за операции на шее Jon'a Schaffer'a

29 апр 2014 : 		 Видео полного выступления ICED EARTH

19 апр 2014 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

14 фев 2014 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN присоединился на сцене к ICED EARTH

14 янв 2014 : 		 Виниловый бутлег ICED EARTH

14 янв 2014 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

12 янв 2014 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

19 дек 2013 : 		 Варианты изданий нового альбома ICED EARTH

13 дек 2013 : 		 Новая песня ICED EARTH

7 дек 2013 : 		 Тизер нового альбома ICED EARTH

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

13 ноя 2013 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN на новом альбоме ICED EARTH

8 ноя 2013 : 		 JON DETTE в ICED EARTH: Первый концерт

6 ноя 2013 : 		 JON DETTE в туре с ICED EARTH

1 ноя 2013 : 		 ICED EARTH исполнили новую песню

12 окт 2013 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

8 окт 2013 : 		 ICED EARTH выпустят лимитированный ЕР

26 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ICED EARTH

4 сен 2013 : 		 ICED EARTH завершили работу над альбомом

16 авг 2013 : 		 ICED EARTH начали сведение

9 авг 2013 : 		 ICED EARTH завершили запись

15 июл 2013 : 		 ICED EARTH приступили к записи

14 июл 2013 : 		 ICED EARTH начнут запись в понедельник

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ICED EARTH

22 июн 2013 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

28 май 2013 : 		 ICED EARTH запишут альбом в Германии

7 май 2013 : 		 ICED EARTH сменили барабанщика

25 апр 2013 : 		 Название нового альбом ICED EARTH

15 апр 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ICED EARTH

11 апр 2013 : 		 ICED EARTH: "Почему новый концертный релиз не выйдет на отдельном Blu-ray"

10 апр 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ICED EARTH

26 мар 2013 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICED EARTH

20 мар 2013 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICED EARTH

16 мар 2013 : 		 ICED EARTH работают над песнями для нового альбома

13 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ICED EARTH

27 фев 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ICED EARTH

4 янв 2013 : 		 ICED EARTH: "Мы приехали на Кипр и сделали почти невозможное!"

11 дек 2012 : 		 Обложка нового DVD ICED EARTH

19 сен 2012 : 		 Лидер ICED EARTH об иске Century Media

5 сен 2012 : 		 Лидер ICED EARTH о съемках концерта на Кипре

24 авг 2012 : 		 Видео с концерта, на котором ICED EARTH снимали DVD

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления ICED EARTH

31 июл 2012 : 		 Вокалист VOLBEAT оделся как лидер ICED EARTH

29 июл 2012 : 		 Видео из тура ICED EARTH

21 июл 2012 : 		 Вокалист VOLBEAT присоединился на сцене к ICED EARTH

19 июл 2012 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

10 июл 2012 : 		 Лидер ICED EARTH о вокалисте LAMB OF GOD

15 июн 2012 : 		 Выходит туровое издание последнего альбома ICED EARTH

9 май 2012 : 		 ICED EARTH сыграют трехчасовое выступление на Кипре

22 апр 2012 : 		 ICED EARTH начнут сочинение материала осенью

11 апр 2012 : 		 ICED EARTH сменили басиста

9 апр 2012 : 		 ICED EARTH снимут концерт на Кипре для DVD

24 янв 2012 : 		 Новое видео ICED EARTH

11 янв 2012 : 		 "Косяки" из тура ICED EARTH

14 дек 2011 : 		 Лидеры VOLBEAT, ICED EARTH планируют сотрудничество

7 дек 2011 : 		 Фронтмен VOLBEAT присоединился на сцене к ICED EARTH

4 дек 2011 : 		 Новый туровый «вебизод» ICED EARTH

4 ноя 2011 : 		 Видео полного концерта ICED EARTH

2 ноя 2011 : 		 Видео с первого концерта ICED EARTH с новым вокалистом

31 окт 2011 : 		 ICED EARTH открыли европейское турне

28 окт 2011 : 		 Новое видео ICED EARTH

15 окт 2011 : 		 Трейлер нового альбома ICED EARTH

23 сен 2011 : 		 Лидер ICED EARTH: "4-й Рейх на подъеме, и мне это не нравится"

22 сен 2011 : 		 STU BLOCK о присоединении к ICED EARTH: "Сбылась моя мечта"

8 сен 2011 : 		 ICED EARTH перезаписали "Dante's Inferno" с новым вокалистом

1 сен 2011 : 		 Лидер ICED EARTH о сет-листе европейских концертов

17 авг 2011 : 		 ICED EARTH: «Мы не имеем отношения к решению Century Media удалить свой каталог со Spotify»

9 авг 2011 : 		 ICED EARTH отыграли последнее шоу с MATT'ом BARLOW

4 авг 2011 : 		 Вокалист ICED EARTH сказал, что он не заимствовал название песни у SYMPHONY X

28 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома ICED EARTH

16 июл 2011 : 		 Выступление ICED EARTH в прямом эфире

13 июл 2011 : 		 Гитарист ICED EARTH о новом альбоме

14 июн 2011 : 		 Название нового альбома ICED EARTH

6 июн 2011 : 		 Новый трейлер ICED EARTH

16 мар 2011 : 		 ICED EARTH объявили имя нового вокалиста

3 мар 2011 : 		 Фронтмен ICED EARTH сообщил о своём уходе из группы

15 фев 2011 : 		 ICED EARTH работают над альбомом

9 фев 2011 : 		 ICED EARTH подтвердили свое участие на фестивале SWEDEN ROCK

14 дек 2010 : 		 Детали DVD ICED EARTH

4 ноя 2010 : 		 Два концертных трека ICED EARTH

9 сен 2010 : 		 Лидер ICED EARTH обещает сюрпризы в турне

30 апр 2010 : 		 ICED EARTH подписали соглашение с CENTURY MEDIA RECORDS

14 апр 2010 : 		 Фото нового бокс-сета ICED EARTH:

25 мар 2010 : 		 Детали бокс-сета ICED EARTH

15 апр 2009 : 		 Фронтмен ICED EARTH рассказал о ближайших планах

13 июн 2008 : 		 ICED EARTH: подробности о новом альбоме

4 май 2008 : 		 Видео первого выступления ICED EARTH с Мэттом Бэрлоу в сети

6 апр 2008 : 		 ICED EARTH: фрагменты новых песен в сети

18 мар 2008 : 		 Точные даты выхода нового сингла ICED EARTH

15 мар 2008 : 		 ICED EARTH выпустят новый сингл

15 фев 2008 : 		 Детали нового бокс-сета ICED EARTH

11 фев 2008 : 		 Специальный бокс-сет от ICED EARTH выйдет в феврале

24 дек 2007 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: уход из ICED EARTH это то, "что мне было нужно"

21 дек 2007 : 		 Заявление Matt`а Barlow о своем возвращении в ICED EARTH

13 дек 2007 : 		 MATT BARLOW вернулся в ICED EARTH

22 авг 2007 : 		 ICED EARTH: Новые песни online

13 авг 2007 : 		 Новое видео от ICED EARTH

7 авг 2007 : 		 Несколько видео с выступления ICED EARTH на WACKEN OPEN AIR

3 июл 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома ICED EARTH

22 май 2007 : 		 Новый гитарист в ICED EARTH

15 май 2007 : 		 ICED EARTH : сэмпл 'Ten Thousand Strong' в сети

2 май 2007 : 		 Tim Owens (ICED EARTH) прокомментировал возвращение Matt'а Barlow

13 апр 2007 : 		 Бывший барабанщик ICED EARTH/DEATH снялся в фильме

9 апр 2007 : 		 Опубликована обложка нового ЕР ICED EARTH

2 апр 2007 : 		 ICED EARTH : подробности о новых релизах

31 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме ICED EARTH

3 ноя 2006 : 		 Трейлер DVD ICED EARTH "Alive In Athens" в сети

31 авг 2006 : 		 ICED EARTH: DVD "Alive In Athens" в октябре

30 июн 2006 : 		 В ICED EARTH новый гитарист

11 май 2006 : 		 Новости из лагеря ICED EARTH

10 авг 2005 : 		 ICED EARTH: Matt Barlow продолжает свою творческую карьеру

24 дек 2001 : 		 Iced Earth - туры + Box-Set.

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Новое видео ICED EARTH

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"Black Flag", новое видео ICED EARTH, доступно для просмотра ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

decided
5 дек 2017, 17:51		Ну круто, чё. Пират Джон Шафер и вокалист вписались в роли однозначно. Сама песня, ну как и последний альбом - средненько. Чего-то в музыке не хватает точно, более спокойная какая-то стала.

artmageddon
5 дек 2017, 18:17		Рольфу бы че то в таком духе

Maestro86
5 дек 2017, 18:39		Одна из немногих групп, которая действительно держит свою марку, жесткий (прошу не сравнивать с экстрим жанрами) и одновременно мелодичный металл, очень сильный вокал.

StygianSaviour
5 дек 2017, 19:25		Держала до 2014 года. Последний конечно хотя бы слушать можно, но вот прошлый это адова залупа. А я ведь даже лимитку в свое время взял. Эх... Так просрать деньги.

r2d2
5 дек 2017, 19:46		не хочу показать снобом, но реально крутой у них только дебютник. Что не начинал слушать потом, ни разу не вставляло.


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