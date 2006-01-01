Вышел сборник ANATHEMA

ANATHEMA выпустила новый сборник, "Internal Landscapes (The Best Of The Kscope Years)", в который вошли следующие треки:
"Anathema"
"Untouchable - Part 1"
"Untouchable - Part 2"
"Thin Air"
"Ariel"
"Can't Let Go"
"Dreaming Light"
"Are You There?"
"J'ai Fait Une Promesse"
"Leaving It Behind"
"Springfield"
"Distant Satellites"
"Internal Landscapes"
KILL GRAVE
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