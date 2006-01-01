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*Anathema*



31 окт 2018 : 		 Вышел сборник ANATHEMA

8 июн 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

13 май 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

25 апр 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

30 мар 2017 : 		 Новая песня ANATHEMA

26 мар 2017 : 		 Новый альбом ANATHEMA выйдет летом

1 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

28 авг 2015 : 		 Концертный релиз ANATHEMA выйдет в октябре

28 май 2015 : 		 Планируется выпуск бокс-сета ANATHEMA

28 фев 2015 : 		 Переиздание ANATHEMA доступно к прослушиванию

17 фев 2015 : 		 Переиздания ANATHEMA выйдут в апреле

11 ноя 2014 : 		 ANATHEMA отыграют специальный сет на Roadburn 2015

5 июн 2014 : 		 Новый альбом ANATHEMA доступен для прослушивания

20 май 2014 : 		 Новая песня ANATHEMA

13 апр 2014 : 		 Семпл новой песни ANATHEMA

4 апр 2014 : 		 Новый альбом ANATHEMA выйдет в июне

27 дек 2013 : 		 ANATHEMA завершили первую сессию

13 ноя 2013 : 		 Daniel Cardoso из ANATHEMA основал новую группу

24 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

31 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз ANATHEMA выйдет в сентябре

9 ноя 2012 : 		 Новый клавишник ANATHEMA

19 сен 2012 : 		 ANATHEMA снимут концерт в Болгарии

11 авг 2012 : 		 Новое видео ANATHEMA

10 июн 2012 : 		 ANATHEMA выпустили "The Silent Enigma" на виниле

17 май 2012 : 		 ANATHEMA в акустике

26 апр 2012 : 		 Новый альбом ANATHEMA доступен для прослушивания

12 мар 2012 : 		 Фронтмен ANATHEMA: «В том, что мы делаем, нет фальши»

6 мар 2012 : 		 Новая песня ANATHEMA

5 мар 2012 : 		 'Eternity' ANATHEMA выйдет на виниле

16 фев 2012 : 		 Новая песня ANATHEMA

2 фев 2012 : 		 Название нового альбома ANATHEMA

14 сен 2011 : 		 ANATHEMA работает над новым альбомом

7 авг 2011 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выступила с ANATHEMA на радио

24 июл 2011 : 		 Обложка и детали нового альбома ANATHEMA

7 июл 2011 : 		 ANATHEMA выпустит симфонический альбом

18 май 2011 : 		 ANATHEMA не смогут выступить в полном составе в туре с BLACKFIELD

25 дек 2010 : 		 Фронтмен ANATHEMA: "Даже когда мы записывали первый альбом, мы не слушали металл"

29 апр 2010 : 		 Аудиосемплы всех треков из нового альбома ANATHEMA

22 мар 2010 : 		 Дата выхода и обложка нового альбома ANATHEMA

11 апр 2009 : 		 ANATHEMA была обвинена в сатанизме

29 ноя 2008 : 		 Danny Cavanagh (ANATHEMA) рассказывает о новом альбоме

29 июн 2008 : 		 ANATHEMA: фрагменты песен с нового альбома в сети

28 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме ANATHEMA

26 май 2008 : 		 Обнародована дата выхода нового альбома ANATHEMA

31 мар 2008 : 		 Участники группы ANATHEMA сыграют акустический концерт в Румынии

21 фев 2008 : 		 ANATHEMA готовят сразу два альбома

25 ноя 2007 : 		 ANATHEMA : новый трек "Angels Walk Among Us" в сети

25 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме ANATHEMA

23 май 2006 : 		 ANATHEMA в России

30 апр 2006 : 		 ANATHEMA выпустят DVD "A Moment in Time"

19 апр 2006 : 		 ANATHEMA: Новая песня в сети

9 мар 2006 : 		 Новости сайд-проектов участников ANATHEMA

1 мар 2006 : 		 ANATHEMA будут продавать новые песни в Интернете

17 окт 2005 : 		 Гитарист ANATHEMA даст акустический концерт в Париже

23 июн 2005 : 		 ANATHEMA обзавелись своей студией и записывают новый материал

26 ноя 2001 : 		 Anathema - новый сборник

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|||| 31 окт 2018

Вышел сборник ANATHEMA

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ANATHEMA выпустила новый сборник, "Internal Landscapes (The Best Of The Kscope Years)", в который вошли следующие треки:

"Anathema"
"Untouchable - Part 1"
"Untouchable - Part 2"
"Thin Air"
"Ariel"
"Can't Let Go"
"Dreaming Light"
"Are You There?"
"J'ai Fait Une Promesse"
"Leaving It Behind"
"Springfield"
"Distant Satellites"
"Internal Landscapes"

ANATHEMA Release Band-Curated "Best Of" Collection; "Internal Landscapes" Track Streaming





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

KILL GRAVE
31 окт 2018, 19:59		Выпустила, значит не сдержалась. Тыквенных новостей не хватает.


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