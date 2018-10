31 окт 2018



Вышел сборник ANATHEMA ANATHEMA выпустила новый сборник, "Internal Landscapes (The Best Of The Kscope Years)", в который вошли следующие треки:



"Anathema"

"Untouchable - Part 1"

"Untouchable - Part 2"

"Thin Air"

"Ariel"

"Can't Let Go"

"Dreaming Light"

"Are You There?"

"J'ai Fait Une Promesse"

"Leaving It Behind"

"Springfield"

"Distant Satellites"

"Internal Landscapes"













