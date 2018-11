сегодня



Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью 23 ноября Metal Blade Records выпустят лимитированный цветной винил альбома CANNIBAL CORPSE "Red Before Black".



Трек-лист:



Side A

"Only One Will Die"

"Red Before Black"

"Code Of The Slashers"

"Shedding My Human Skin"

"Remaimed"

"Firestorm Vengeance"



Side B

"Heads Shoveled Off"

"Corpus Delicti"

"Scavenger Consuming Death"

"In The Midst Of Ruin"

"Destroyed Without A Trace"

"Hideous Ichor"













