Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE По сообщению RED Distribution, CANNIBAL CORPSE выпустят новую работу, получившую название "Red Before Black", третьего ноября этого года. Запись проходила в Mana Recording Studios, Saint Petersburg, Florida вместе с Erik'ом Rutan'ом (SOILENT GREEN, BELPHEGOR, HATE ETERNAL):



01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor















