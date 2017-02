сегодня



CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE 3 февраля гостем программы "The Chainsaw Symphony" был бывший вокалист CANNIBAL CORPSE и нынешний фронтмен SIX FEET UNDER Chris Barnes, где его спросили, есть ли шанс однажды увидеть совместный тур SIX FEET UNDER и CANNIBAL CORPSE:



«О, это будет сложно, друг мой (смеётся). С моей стороны никаких проблем, но не думаю, что другие отнесутся к этой затее так же. Я не считаю, что между нами есть какая-то вражда, дело в оберегании чувств других. Я думаю, что каждый знает что-то определённое обо всём, и они хотели бы видеть вещи в определённом свете, и это не отображает их в том виде, в котором им бы хотелось, так что... Я старался быть крайне дипломатичным в своём ответе на этот вопрос».



Barnes также коснулся многочисленных слухов, окружавших его уход из группы в 1995 году:



«Я просто не хотел быть рядом с ними, потому что меня подняли на смех, и я просто не ощущал себя комфортно, находясь с этими людьми в одном помещении, которые не были настроены доброжелательно по отношению ко мне. И у меня были свои заморочки, так что мы продемонстрировали всё свое различие, и я не думаю, что могло выйти как-то иначе. Знаете, взаимоуважение находится где-то далеко, когда речь идёт о находящихся в непосредственной близости людях.



Я уверен, что сейчас мы сделали бы всё иначе — я к тому, что мы могли бы так сделать. Только так всё сработает. У меня нет каких-то враждебных чувств по отношению к этим людям, и не думаю, что у них они есть по отношению ко мне. Это просто... Было бы слишком много недопонимания [если бы мы поехали в совместный тур] с их точки зрения».















