2 окт 2017



Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE недавно был гостем у Josh'a Rundquist'a из That Drummer Guy, который расспросил его о новом альбоме и узнал, как проходил процесс его сочинения:



«Всё было ровно так же, как и всегда. Мы закончили турне и начали работу над новым материалом. Но то, что у нас в обойме три автора — Alex, Pat и Rob, — очень помогает. Мы не зависим от кого-то одного. Но ребята сейчас преимущественно работают отдельно, и я к ним присоединяюсь. Но вот и всё отличие. У нас было отведено время на создание, мы начали работу и стали собирать идеи. И как я уже сказал, здорово, что у нас в команде три сильных автора, так что можно всё распределить и не полагаться лишь на одного человека. Но вот и всё, тур закончился где-то год назад, и мы начали работу».



Что позволяет оставаться на вершине и быть актуальными:



«Мы всегда стараемся сделать максимально хорошо и как музыканты, и как авторы. Так что в этот раз по тем или иным причинам ребята создали очень цепляющие, прекрасные риффы, очень агрессивные. Мы серьёзно трудились над тем, чтобы довести треки до максимума. Вот наше новое видео — отличный тому пример. Я считаю, что трек просто убоен, он получился классным и немного отличается от того, что мы делали обычно, но проблем с этим никаких. Я думаю, что альбом, по крайней мере, то, как я его вижу — это кульминация лучшего от CC, лучшее, что мы можем предложить из всей нашей карьеры, и то, что мы можем, мы показали на "Red Before Black"».



















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