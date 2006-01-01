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*Cannibal Corpse*



2 окт 2017 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

16 окт 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE выпускают пиво

13 авг 2015 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem

12 фев 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок

29 ноя 2014 : 		 Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России

6 ноя 2014 : 		 Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России

24 окт 2014 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России

16 окт 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам

14 окт 2014 : 		 Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE

14 окт 2014 : 		 18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба

12 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван

8 окт 2014 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE об отмене концерта в Уфе

6 окт 2014 : 		 Выступление CANNIBAL CORPSE в Уфе было сорвано

1 окт 2014 : 		 Прокуратура разрешила выступить CANNIBAL CORPSE в Краснодаре

25 сен 2014 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

9 сен 2014 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

29 июл 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE на укулеле

15 июл 2014 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о мастурбации в туровом автобусе

2 июл 2014 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

1 июл 2014 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE выйдет в сентябре

14 фев 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись на выходных

13 дек 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в феврале

2 июл 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE будут включены в музыкальный зал славы Буффало

27 май 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE посвятили тур гитаристу SLAYER

15 май 2013 : 		 Концертная версия 'Make Them Suffer' CANNIBAL CORPSE

10 май 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE каким вы его никогда не слышали

1 апр 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE планируют юбилейный концерт

30 янв 2013 : 		 Обложка нового бокс-сета CANNIBAL CORPSE

25 янв 2013 : 		 Бокс-сет CANNIBAL CORPSE выйдет в марте

15 янв 2013 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE выйдут на цветном виниле

28 дек 2012 : 		 Участники CANNIBAL CORPSE возродят бывшую группу на свадьбу

16 дек 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE отметят юбилей

29 ноя 2012 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE о своей шее

1 ноя 2012 : 		 Видео полного концерта CANNIBAL CORPSE

16 июн 2012 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE

13 мар 2012 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

6 мар 2012 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

28 фев 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE: видео из студии

14 фев 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE: видео из студии

6 фев 2012 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

16 янв 2012 : 		 Обложка, трек-лист и новая песня CANNIBAL CORPSE

13 янв 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE выпустят “Torture” в марте

11 янв 2012 : 		 Пре-CANNIBAL CORPSE группы выступили на благотворительном концерте

16 ноя 2011 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE заявил, что новый альбом «более разнообразный»

7 сен 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE начали запись альбома

19 авг 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH в совместном европейском туре

30 май 2011 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о новом альбоме: «Никаких сюрпризов, только брутальность!»

26 май 2011 : 		 Музыка для 8 песен CANNIBAL CORPSE готова

1 мар 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

15 фев 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

7 фев 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

30 янв 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в сентябре

6 янв 2011 : 		 Подробности о DVD CANNIBAL CORPSE

5 янв 2011 : 		 Новый DVD CANNIBAL CORPSE выйдет в марте

10 окт 2010 : 		 Ноты CANNIBAL CORPSE

29 апр 2010 : 		 CANNIBAL CORPSE снимут два концерта для DVD

25 мар 2010 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

1 мар 2009 : 		 CANNIBAL CORPSE делятся впечатлениями из турне

28 фев 2009 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

13 фев 2009 : 		 Последний альбом CANNIBAL CORPSE попал в 100 лучших чарта Billboard

5 фев 2009 : 		 Песня CANNIBAL CORPSE названа лучшей

28 янв 2009 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

18 янв 2009 : 		 CANNIBAL CORPSE снимут клип

9 янв 2009 : 		 Новая песня от CANNIBAL CORPSE

19 дек 2008 : 		 Доступны семплы нового альбома CANNIBAL CORPSE

15 дек 2008 : 		 Доступна обложка нового альбома CANNIBAL CORPSE

9 ноя 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE раскрыли название и трек-лист нового альбома

20 окт 2008 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE: вести из студии

22 сен 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE: вести из студии

9 июл 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE: подробности о ретроспективном DVD

7 май 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE выпустят тройной ретроспективный DVD

8 июн 2007 : 		 CANNIBAL CORPSE: "Death-metal сцена в Мексике и Центральной Америке сильна как никогда"

1 дек 2006 : 		 Альбом CANNIBAL CORPSE "Vile" будет переиздан с бонус-треками

28 авг 2006 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE занимается обучением игры в гольф

21 авг 2006 : 		 Видеоклип CANNIBAL CORPSE "Death Walking Terror" в сети

16 апр 2006 : 		 Видео CANNIBAL CORPSE "Make Them Suffer" в сети

15 мар 2006 : 		 Липитированние издание нового диска CANNIBAL CORPSE будет включать DVD

17 фев 2006 : 		 CANNIBAL CORPSE: два трека с нового альбома в сети

13 дек 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE огласили трек-лист нового альбома

7 дек 2005 : 		 Rob Barrett вернулся в CANNIBAL CORPSE

24 сен 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE запишут альбом в Санкт-Петербурге

27 апр 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в октябре

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|||| 2 окт 2017

Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

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Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE недавно был гостем у Josh'a Rundquist'a из That Drummer Guy, который расспросил его о новом альбоме и узнал, как проходил процесс его сочинения:

«Всё было ровно так же, как и всегда. Мы закончили турне и начали работу над новым материалом. Но то, что у нас в обойме три автора — Alex, Pat и Rob, — очень помогает. Мы не зависим от кого-то одного. Но ребята сейчас преимущественно работают отдельно, и я к ним присоединяюсь. Но вот и всё отличие. У нас было отведено время на создание, мы начали работу и стали собирать идеи. И как я уже сказал, здорово, что у нас в команде три сильных автора, так что можно всё распределить и не полагаться лишь на одного человека. Но вот и всё, тур закончился где-то год назад, и мы начали работу».

Что позволяет оставаться на вершине и быть актуальными:

«Мы всегда стараемся сделать максимально хорошо и как музыканты, и как авторы. Так что в этот раз по тем или иным причинам ребята создали очень цепляющие, прекрасные риффы, очень агрессивные. Мы серьёзно трудились над тем, чтобы довести треки до максимума. Вот наше новое видео — отличный тому пример. Я считаю, что трек просто убоен, он получился классным и немного отличается от того, что мы делали обычно, но проблем с этим никаких. Я думаю, что альбом, по крайней мере, то, как я его вижу — это кульминация лучшего от CC, лучшее, что мы можем предложить из всей нашей карьеры, и то, что мы можем, мы показали на "Red Before Black"».

PAUL MAZURKIEWICZ Says








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