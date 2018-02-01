Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию
По сообщению AL.com, суд Алабамы не удовлетворил требование человека, получившего травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, подать иск против промоутеров ICM Partners.
Jordan Taylor Pardue в своем иске утверждал, что во время концерта 2014 года в Soul Kitchen Music Hall, Mobile, получил серьёзные травмы спины после неудачного падения, что повлекло за собой траты на лечение на сумму более 1,2 миллиона долларов.
HailtoSlave
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).