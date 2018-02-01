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Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE , не сможет получить компенсацию По сообщению AL.com, суд Алабамы не удовлетворил требование человека, получившего травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, подать иск против промоутеров ICM Partners.



Jordan Taylor Pardue в своем иске утверждал, что во время концерта 2014 года в Soul Kitchen Music Hall, Mobile, получил серьёзные травмы спины после неудачного падения, что повлекло за собой траты на лечение на сумму более 1,2 миллиона долларов.







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