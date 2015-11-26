сегодня



Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE



На протяжении тридцати лет CANNIBAL CORPSE содомизируют слушателей мясными крюками, мумифицируют в колючей проволоке и, конечно же, бьют молотком по лицу. В этом году журнал Decibel решил запечатлеть каждый леденящий душу момент истории команды в специальном выпуске, целиком и полностью посвящённым группе. Не пропустите историю, как пять хоррор-маньяков прошли путь от нелепых детективов по розыску животных до вершины горы трупов дэт-металла. В номер войдут:

специальный гибкий диск;

убийственная аллея славы;

50 лучших песен группы всех времён и народов;

оценка каждого творения коллектива;

интервью с оформителем команды, Vincent'ом Locke.















+8 -0









просмотров: 487

