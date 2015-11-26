Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

На протяжении тридцати лет CANNIBAL CORPSE содомизируют слушателей мясными крюками, мумифицируют в колючей проволоке и, конечно же, бьют молотком по лицу. В этом году журнал Decibel решил запечатлеть каждый леденящий душу момент истории команды в специальном выпуске, целиком и полностью посвящённым группе. Не пропустите историю, как пять хоррор-маньяков прошли путь от нелепых детективов по розыску животных до вершины горы трупов дэт-металла. В номер войдут:
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