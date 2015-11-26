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Cannibal Corpse

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21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

8 фев 2018 : 		 Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию

4 ноя 2017 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

3 ноя 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

17 окт 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 окт 2017 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

16 окт 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE выпускают пиво

13 авг 2015 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem

12 фев 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок

29 ноя 2014 : 		 Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России

6 ноя 2014 : 		 Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России

24 окт 2014 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России

16 окт 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам

14 окт 2014 : 		 Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE

14 окт 2014 : 		 18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба

12 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван

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Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE



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На протяжении тридцати лет CANNIBAL CORPSE содомизируют слушателей мясными крюками, мумифицируют в колючей проволоке и, конечно же, бьют молотком по лицу. В этом году журнал Decibel решил запечатлеть каждый леденящий душу момент истории команды в специальном выпуске, целиком и полностью посвящённым группе. Не пропустите историю, как пять хоррор-маньяков прошли путь от нелепых детективов по розыску животных до вершины горы трупов дэт-металла. В номер войдут:

  1. специальный гибкий диск;
  2. убийственная аллея славы;
  3. 50 лучших песен группы всех времён и народов;
  4. оценка каждого творения коллектива;
  5. интервью с оформителем команды, Vincent'ом Locke.

CANNIBAL CORPSE вЂ“ Decibel Magazine Announces Special Limited-Edition Issue With Included Flexi Disc





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