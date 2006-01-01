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*Cannibal Corpse*



19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

16 окт 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE выпускают пиво

13 авг 2015 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem

12 фев 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок

29 ноя 2014 : 		 Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России

6 ноя 2014 : 		 Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России

24 окт 2014 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России

16 окт 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам

14 окт 2014 : 		 Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE

14 окт 2014 : 		 18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба

12 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили

11 окт 2014 : 		 Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван

8 окт 2014 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE об отмене концерта в Уфе

6 окт 2014 : 		 Выступление CANNIBAL CORPSE в Уфе было сорвано

1 окт 2014 : 		 Прокуратура разрешила выступить CANNIBAL CORPSE в Краснодаре

25 сен 2014 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

9 сен 2014 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

29 июл 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE на укулеле

15 июл 2014 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о мастурбации в туровом автобусе

2 июл 2014 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

1 июл 2014 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE выйдет в сентябре

14 фев 2014 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись на выходных

13 дек 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в феврале

2 июл 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE будут включены в музыкальный зал славы Буффало

27 май 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE посвятили тур гитаристу SLAYER

15 май 2013 : 		 Концертная версия 'Make Them Suffer' CANNIBAL CORPSE

10 май 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE каким вы его никогда не слышали

1 апр 2013 : 		 CANNIBAL CORPSE планируют юбилейный концерт

30 янв 2013 : 		 Обложка нового бокс-сета CANNIBAL CORPSE

25 янв 2013 : 		 Бокс-сет CANNIBAL CORPSE выйдет в марте

15 янв 2013 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE выйдут на цветном виниле

28 дек 2012 : 		 Участники CANNIBAL CORPSE возродят бывшую группу на свадьбу

16 дек 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE отметят юбилей

29 ноя 2012 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE о своей шее

1 ноя 2012 : 		 Видео полного концерта CANNIBAL CORPSE

16 июн 2012 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE

13 мар 2012 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

6 мар 2012 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

28 фев 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE: видео из студии

14 фев 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE: видео из студии

6 фев 2012 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

16 янв 2012 : 		 Обложка, трек-лист и новая песня CANNIBAL CORPSE

13 янв 2012 : 		 CANNIBAL CORPSE выпустят “Torture” в марте

11 янв 2012 : 		 Пре-CANNIBAL CORPSE группы выступили на благотворительном концерте

16 ноя 2011 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE заявил, что новый альбом «более разнообразный»

7 сен 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE начали запись альбома

19 авг 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH в совместном европейском туре

30 май 2011 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о новом альбоме: «Никаких сюрпризов, только брутальность!»

26 май 2011 : 		 Музыка для 8 песен CANNIBAL CORPSE готова

1 мар 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

15 фев 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

7 фев 2011 : 		 Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE

30 янв 2011 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в сентябре

6 янв 2011 : 		 Подробности о DVD CANNIBAL CORPSE

5 янв 2011 : 		 Новый DVD CANNIBAL CORPSE выйдет в марте

10 окт 2010 : 		 Ноты CANNIBAL CORPSE

29 апр 2010 : 		 CANNIBAL CORPSE снимут два концерта для DVD

25 мар 2010 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

1 мар 2009 : 		 CANNIBAL CORPSE делятся впечатлениями из турне

28 фев 2009 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

13 фев 2009 : 		 Последний альбом CANNIBAL CORPSE попал в 100 лучших чарта Billboard

5 фев 2009 : 		 Песня CANNIBAL CORPSE названа лучшей

28 янв 2009 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

18 янв 2009 : 		 CANNIBAL CORPSE снимут клип

9 янв 2009 : 		 Новая песня от CANNIBAL CORPSE

19 дек 2008 : 		 Доступны семплы нового альбома CANNIBAL CORPSE

15 дек 2008 : 		 Доступна обложка нового альбома CANNIBAL CORPSE

9 ноя 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE раскрыли название и трек-лист нового альбома

20 окт 2008 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE: вести из студии

22 сен 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE: вести из студии

9 июл 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE: подробности о ретроспективном DVD

7 май 2008 : 		 CANNIBAL CORPSE выпустят тройной ретроспективный DVD

8 июн 2007 : 		 CANNIBAL CORPSE: "Death-metal сцена в Мексике и Центральной Америке сильна как никогда"

1 дек 2006 : 		 Альбом CANNIBAL CORPSE "Vile" будет переиздан с бонус-треками

28 авг 2006 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE занимается обучением игры в гольф

21 авг 2006 : 		 Видеоклип CANNIBAL CORPSE "Death Walking Terror" в сети

16 апр 2006 : 		 Видео CANNIBAL CORPSE "Make Them Suffer" в сети

15 мар 2006 : 		 Липитированние издание нового диска CANNIBAL CORPSE будет включать DVD

17 фев 2006 : 		 CANNIBAL CORPSE: два трека с нового альбома в сети

13 дек 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE огласили трек-лист нового альбома

7 дек 2005 : 		 Rob Barrett вернулся в CANNIBAL CORPSE

24 сен 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE запишут альбом в Санкт-Петербурге

27 апр 2005 : 		 CANNIBAL CORPSE начнут запись в октябре

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Новое видео CANNIBAL CORPSE

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"Code Of The Slashers", новое видео группы CANNIBAL CORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Before Black", выходящего третьего ноября. Режиссером клипа был Zev Deans, ранее работавший над видео для BEHEMOTH "Messe Noire", GHOST "Square Hammer" и PORTAL "Curtain".

Watch Video For New CANNIBAL CORPSE Song 'Code Of The Slashers'






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Blackout 74
19 сен 2017, 20:40		Нормуль, очередной дебильный клип.

Whiterey
19 сен 2017, 21:21		орнул)

Dark Funeral
19 сен 2017, 22:12		Как всегда высоконравственно и интеллектуально :) А такие чуваки в супермаркете действительно иногда встречаются!

OlegZ
19 сен 2017, 23:50		Хорошая песня, прямо очень понравилась, вариативный темп, сбивочки, все как положено.

bjorn8819
20 сен 2017, 00:23		клип, песня - огонь!

Orgik
20 сен 2017, 00:33		Нормально качает!


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