19 сен 2017



Новое видео CANNIBAL CORPSE "Code Of The Slashers", новое видео группы CANNIBAL CORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Before Black", выходящего третьего ноября. Режиссером клипа был Zev Deans, ранее работавший над видео для BEHEMOTH "Messe Noire", GHOST "Square Hammer" и PORTAL "Curtain".















