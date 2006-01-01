Новое видео CANNIBAL CORPSE

"Code Of The Slashers", новое видео группы CANNIBAL CORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Before Black", выходящего третьего ноября. Режиссером клипа был Zev Deans, ранее работавший над видео для BEHEMOTH "Messe Noire", GHOST "Square Hammer" и PORTAL "Curtain".
Blackout 74
Whiterey
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OlegZ
bjorn8819
Orgik
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