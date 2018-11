сегодня



Концертный релиз RUSH выйдет на виниле



18 января на четырех винилах состоится релиз концертного альбома RUSH, Rush In Rio, который был выпущен в оригинале на CD и DVD в 2003 году.



Side A:

"Tom Sawyer"

"Distant Early Warning"

"New World Man"

"Roll The Bones"



Side B:

"Earthshine"

"YYZ"

"The Pass"

"Bravado"



Side C:

"The Big Money"

"The Trees"

"Freewill"

"Closer To The Heart"



Side D:

"Natural Science"

"One Little Victory"

"Driven"

"Ghost"



Side E:

"Secret Touch"

"Dreamline"

"Red Sector A"

"Leave That Thing Alone"



Side F:

"O Baterista"

"Resist"

"2112"



Side G:

"Limelight"

"La Villa Strangiato"

"The Spirit Of Radio"



Side H:

"By-Tor And The Snow Dog"

"Cygnus X -1"

"Working Man"

"Between Sun & Moon"

"Vital Signs"













