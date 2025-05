сегодня



Новое видео VICIOUS RUMORS



"Bloodbath", новое видео группы VICIOUS RUMORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Devil's Asylum', выходящего 29 августа на SPV/Steamhammer:



01. Bloodbath

02. Dogs Of War

03. Crack The Sky In Half

04. High Hell Hammer

05. Butchers Block

06. Abusement Park

07. Wrong Side Of Love

08. Boring Day In Hell

09. In Blood We Trust

10. Better Than Me

11. The Devil's Asylum







+0 -0



просмотров: 158