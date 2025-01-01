Arts
Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*

Vicious Rumors

*



12 авг 2025 : 		 Гитарист VICIOUS RUMORS повредил плечо

2 июл 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

13 май 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

4 фев 2025 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет летом

13 июл 2022 : 		 VICIOUS RUMORS определились с вокалистом

15 ноя 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

18 сен 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

10 авг 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления VICIOUS RUMORS

10 июл 2018 : 		 VICIOUS RUMORS нашли вокалиста

10 июн 2018 : 		 Новый DVD VICIOUS RUMORS выйдет летом

12 апр 2018 : 		 VICIOUS RUMORS едут в юбилейный тур

9 май 2017 : 		 В VICIOUS RUMORS вернулся вокалист

17 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

21 июл 2016 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

20 июн 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

3 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICIOUS RUMORS

30 мар 2016 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет в августе

13 май 2015 : 		 Выход переиздание VICIOUS RUMORS

13 май 2014 : 		 Фрагмент концертного релиза VICIOUS RUMORS

16 апр 2014 : 		 VICIOUS RUMORS выпустят новый релиз в июне

20 янв 2014 : 		 VICIOUS RUMORS представили новый состав

3 окт 2013 : 		 Видео выступления VICIOUS RUMORS

17 сен 2013 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

18 апр 2013 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS
Гитарист VICIOUS RUMORS повредил плечо



Гитарист и лидер VICIOUS RUMORS GEOFF THORPE попал в серьезный инцидент в Германии. Возвращаясь в апартаменты в полной темноте он серьезно повредил правое плечо:

«Я ничего не мог разглядеть, было так темно. Света не было... только черная ночь. Следующее, что я помню, это то, что я лежу на земле. Я даже не знаю, на что я наткнулся. Примерно через 10 минут Chalice услышал, как я зову на помощь. Ребята оказали мне огромную помощь, а Peter, наш потрясающий гитарный техник, вызвал скорую и все это время был рядом со мной. Я достаточно сильно сломал правое плечо, и мне потребовалась операция с длительной реабилитацией».

Результатом этого инцидента стал перенес тура на следующий год. Новая пластинка коллектива будет выпущена 29 августа.




