Гитарист VICIOUS RUMORS повредил плечо



Гитарист и лидер VICIOUS RUMORS GEOFF THORPE попал в серьезный инцидент в Германии. Возвращаясь в апартаменты в полной темноте он серьезно повредил правое плечо:



«Я ничего не мог разглядеть, было так темно. Света не было... только черная ночь. Следующее, что я помню, это то, что я лежу на земле. Я даже не знаю, на что я наткнулся. Примерно через 10 минут Chalice услышал, как я зову на помощь. Ребята оказали мне огромную помощь, а Peter, наш потрясающий гитарный техник, вызвал скорую и все это время был рядом со мной. Я достаточно сильно сломал правое плечо, и мне потребовалась операция с длительной реабилитацией».



Результатом этого инцидента стал перенес тура на следующий год. Новая пластинка коллектива будет выпущена 29 августа.







