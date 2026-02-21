сегодня



VICIOUS RUMORS расстались с барабанщиком из-за политики



VICIOUS RUMORS опубликовали следующее сообщение:



«Важное сообщение: После нескольких лет разногласий по этому вопросу, VICIOUS RUMORS больше не будут гастролировать с барабанщиком Larry Howe.



Как группа, мы никогда не соглашались с личными политическими амбициями Larry.



Как бы ни было тяжело уволить первоначального участника, VR больше не может мириться с тем, что ассоциация наказывает Larry за его личные взгляды. Они не отражают мнение VICIOUS RUMORS.



Наш посыл прост и ясен: единство! и мы вместе чествуем хэви-металл! Этот посыл не менялся с тех пор, как VR стартовали в 1979 году! Мы написали такие песни, как "World Church", чтобы объединить людей. Это наш посыл от VICIOUS RUMORS.



Из уважения к VR, Larry выполнит обязательства группы перед американским этапом тура "The Devil's Asylum Tour" с 25 февраля по 28 марта.



"Мы хотим поблагодарить Larry за все эти годы преданности группе и его невероятную музыкальность. Вскоре мы объявим о имя нового барабанщика.



А теперь давайте вернемся к музыке хэви-металл!



Скоро увидимся с нашими фанатами в туре по США и Европе. Через неделю стартуют 75 концертов! Поехали!»



Некоторое время спустя VICIOUS RUMORS опубликовали следующее разъяснение:



«[VICIOUS RUMORS] — это музыка! Мне не про политику! Из-за крайних взглядов Larry, которые не имеют ничего общего с VR, было отменено четыре концерта / на данный момент/ именно из-за этого. Дело не в выборе сторон в VR, а в развлечении для всех. Когда группу так строго наказывают, а наши концерты отменяются из-за убеждений одного, необходимо что-то менять».











