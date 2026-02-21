Arts
Новости
21 фев 2026 : 		 VICIOUS RUMORS расстались с барабанщиком из-за политики

12 янв 2026 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

15 авг 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

12 авг 2025 : 		 Гитарист VICIOUS RUMORS повредил плечо

2 июл 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

13 май 2025 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

4 фев 2025 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет летом

13 июл 2022 : 		 VICIOUS RUMORS определились с вокалистом

15 ноя 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

18 сен 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

10 авг 2020 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

5 июл 2020 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления VICIOUS RUMORS

10 июл 2018 : 		 VICIOUS RUMORS нашли вокалиста

10 июн 2018 : 		 Новый DVD VICIOUS RUMORS выйдет летом

12 апр 2018 : 		 VICIOUS RUMORS едут в юбилейный тур

9 май 2017 : 		 В VICIOUS RUMORS вернулся вокалист

17 окт 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

21 июл 2016 : 		 Новое видео VICIOUS RUMORS

20 июн 2016 : 		 Видео с текстом от VICIOUS RUMORS

3 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICIOUS RUMORS

30 мар 2016 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет в августе

13 май 2015 : 		 Выход переиздание VICIOUS RUMORS

13 май 2014 : 		 Фрагмент концертного релиза VICIOUS RUMORS

16 апр 2014 : 		 VICIOUS RUMORS выпустят новый релиз в июне

20 янв 2014 : 		 VICIOUS RUMORS представили новый состав
VICIOUS RUMORS расстались с барабанщиком из-за политики



VICIOUS RUMORS опубликовали следующее сообщение:

«Важное сообщение: После нескольких лет разногласий по этому вопросу, VICIOUS RUMORS больше не будут гастролировать с барабанщиком Larry Howe.

Как группа, мы никогда не соглашались с личными политическими амбициями Larry.

Как бы ни было тяжело уволить первоначального участника, VR больше не может мириться с тем, что ассоциация наказывает Larry за его личные взгляды. Они не отражают мнение VICIOUS RUMORS.

Наш посыл прост и ясен: единство! и мы вместе чествуем хэви-металл! Этот посыл не менялся с тех пор, как VR стартовали в 1979 году! Мы написали такие песни, как "World Church", чтобы объединить людей. Это наш посыл от VICIOUS RUMORS.

Из уважения к VR, Larry выполнит обязательства группы перед американским этапом тура "The Devil's Asylum Tour" с 25 февраля по 28 марта.

"Мы хотим поблагодарить Larry за все эти годы преданности группе и его невероятную музыкальность. Вскоре мы объявим о имя нового барабанщика.

А теперь давайте вернемся к музыке хэви-металл!

Скоро увидимся с нашими фанатами в туре по США и Европе. Через неделю стартуют 75 концертов! Поехали!»

Некоторое время спустя VICIOUS RUMORS опубликовали следующее разъяснение:

«[VICIOUS RUMORS] — это музыка! Мне не про политику! Из-за крайних взглядов Larry, которые не имеют ничего общего с VR, было отменено четыре концерта / на данный момент/ именно из-за этого. Дело не в выборе сторон в VR, а в развлечении для всех. Когда группу так строго наказывают, а наши концерты отменяются из-за убеждений одного, необходимо что-то менять».






Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 фев 2026
m
mohnatiy
Самая тупая причина, по которой можно поссориться - политика. Всегда выбор стоит между клизмой и сендвичем с говном, в политику не пролезают порядочные люди.
21 фев 2026
Anubis
А какие у него политические взгляды? А то я что-то пропустил, а в списке новостей о группе ничего про это нет. Небось за богомерзкого Трампа топил )))
