Новое видео VICIOUS RUMORS

Abusement Park, новое видео группы VICIOUS RUMORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Devil's Asylum', выпущенного 29 августа на SPV/Steamhammer:
01. Bloodbath
02. Dogs Of War
03. Crack The Sky In Half
04. High Hell Hammer
05. Butchers Block
06. Abusement Park
07. Wrong Side Of Love
08. Boring Day In Hell
09. In Blood We Trust
10. Better Than Me
11. The Devil's Asylum
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет