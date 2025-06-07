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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Scars on Broadway

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7 июн 2025 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

6 дек 2024 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

7 окт 2024 : 		 Видео с выступления SCARS ON BROADWAY

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления SCARS ON BROADWAY

21 фев 2019 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

14 июл 2018 : 		 Новый сингл SCARS ON BROADWAY

3 июн 2018 : 		 Новая песня SCARS ON BROADWAY

24 апр 2018 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

18 апр 2018 : 		 SCARS ON BROADWAY выпустят сингл

29 сен 2012 : 		 Новый состав SCARS ON BROADWAY дебютировал на сцене

24 авг 2012 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN больше не в SCARS ON BROADWAY

25 фев 2012 : 		 Сниппет нового трека SCARS ON BROADWAY

14 мар 2011 : 		 Новое видео SCARS ON BROADWAY

30 июл 2010 : 		 Новая песня SCARS ON BROADWAY

4 май 2010 : 		 SCARS ON BROADWAY вернулись на сцену
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Новое видео SCARS ON BROADWAY



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"Killing Spree", новое видео SCARS ON BROADWAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Addicted To The Violence", релиз которого намечен на 18 июля:

01. Killing Spree
02. Satan Hussein
03. Done Me Wrong
04. The Shame Game
05. Destroy The Power
06. Your Lives Burn
07. Imposter
08. You Destroy You
09. Watch That Girl
10. Addicted To The Violence

«Это запретная тема, о которой люди могут бояться говорить. Дети всегда бунтовали. Психические расстройства тоже существовали всегда. За последние 15 лет мы увидели поколение, которое будет ходить в школу и убивать других учеников. Я не гламурничаю и не пропагандирую это. Я просто говорю: «Эти дети, б$$$ь, убивают». Это то, что я вижу перед собой. И я говорю не только об убийствах. Вы увидите женщину, которую избивают в метро, а люди вокруг нее даже не помогают, они, б$$$ь, снимают на свои айфоны. Пятьдесят лет назад у нас было автоматическое оружие, и никто этим не пользовался. Я виню менталитет. Сейчас у нас есть поколение, которое настолько отстранено и десенсибилизировано. Они абсолютно лишены эмоций и сочувствия. Нет никакого уважения к жизни».

В течение последних нескольких лет Malakian скрупулезно собирал воедино то, что должно было стать «Addicted To The Violence». И снова он руководил проектом как его главный создатель — сочинял, продюсировал и исполнял — при участии давних участников группы Orbel Babayan (гитара) и Roman Lomtadze (барабаны).

«Что касается самого процесса, то я всегда пишу песни, потому что это единственный способ, которым я знаю, как жить. Это моя цель. Когда я пишу, я стараюсь оставаться честным. Я не загоняю себя в рамки, поэтому на альбоме есть и тяжелый, и среднетемповый материал. Он заставляет вас испытывать разные чувства, и это то, что я всегда делал. Если бы я был художником, я бы не говорил себе: «Я не могу использовать эти цвета». Итак, все цвета доступны мне. Все эмоции также доступны, потому что мы проходим через каждую из них как люди. Я выражаю все, что могу».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июн 2025
Dem0niac
показалось слабовато на фоне отличного предыдущего. Но альбом буду ждать всё равно, шрамы мне куда больше танкяновских экспериментов заходят.
7 июн 2025
gravitgroove
Dem0niac, Я и предыдущего не слышал. Мне понравилось, он даже блэк металлическое клише смог грамотно интегрировать в мелодию. Талантливый музыкант. Тот же SOAD, только без клоунского голоса. 

















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