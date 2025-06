сегодня



Новое видео SCARS ON BROADWAY



"Killing Spree", новое видео SCARS ON BROADWAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Addicted To The Violence", релиз которого намечен на 18 июля:



01. Killing Spree

02. Satan Hussein

03. Done Me Wrong

04. The Shame Game

05. Destroy The Power

06. Your Lives Burn

07. Imposter

08. You Destroy You

09. Watch That Girl

10. Addicted To The Violence



«Это запретная тема, о которой люди могут бояться говорить. Дети всегда бунтовали. Психические расстройства тоже существовали всегда. За последние 15 лет мы увидели поколение, которое будет ходить в школу и убивать других учеников. Я не гламурничаю и не пропагандирую это. Я просто говорю: «Эти дети, б$$$ь, убивают». Это то, что я вижу перед собой. И я говорю не только об убийствах. Вы увидите женщину, которую избивают в метро, а люди вокруг нее даже не помогают, они, б$$$ь, снимают на свои айфоны. Пятьдесят лет назад у нас было автоматическое оружие, и никто этим не пользовался. Я виню менталитет. Сейчас у нас есть поколение, которое настолько отстранено и десенсибилизировано. Они абсолютно лишены эмоций и сочувствия. Нет никакого уважения к жизни».



В течение последних нескольких лет Malakian скрупулезно собирал воедино то, что должно было стать «Addicted To The Violence». И снова он руководил проектом как его главный создатель — сочинял, продюсировал и исполнял — при участии давних участников группы Orbel Babayan (гитара) и Roman Lomtadze (барабаны).



«Что касается самого процесса, то я всегда пишу песни, потому что это единственный способ, которым я знаю, как жить. Это моя цель. Когда я пишу, я стараюсь оставаться честным. Я не загоняю себя в рамки, поэтому на альбоме есть и тяжелый, и среднетемповый материал. Он заставляет вас испытывать разные чувства, и это то, что я всегда делал. Если бы я был художником, я бы не говорил себе: «Я не могу использовать эти цвета». Итак, все цвета доступны мне. Все эмоции также доступны, потому что мы проходим через каждую из них как люди. Я выражаю все, что могу».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 144