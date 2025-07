сегодня



Новое видео SCARS ON BROADWAY



"Destroy The Power", новое видео SCARS ON BROADWAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Addicted To The Violence", релиз которого состоялся 18 июля:



01. Killing Spree

02. Satan Hussein

03. Done Me Wrong

04. The Shame Game

05. Destroy The Power

06. Your Lives Burn

07. Imposter

08. You Destroy You

09. Watch That Girl

10. Addicted To The Violence







+1 -0



просмотров: 140