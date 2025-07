сегодня



Новая песня SALTATIO MORTIS и ALESTORM



Gardyloo (feat. Alestorm), новое видео SALTATIO MORTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из юбилейного релиза Von Träumen & Krawall:



Трек-лист:



CD1



1. Equinox

2. Heimdall

3. Ecce Gratum

4. Amo Lem Ad Nauseam

5. Drachentanz

6. Galgenballade

7. Herr Holkin

8. Choix des dames

9. Dessous le pont de Nantes

10. Factus de materia



CD2



1. Miststück

2. Spiel mit dem Feuer

3. Wachstum über alles

4. Dorn im Ohr

5. Nichts bleibt mehr

6. Für immer jung

7. Wo sind die Clowns? (Orchesterversion)

8. Große Träume

9. Falsche Freunde

10. Mauern aus Angst

11. Spielmannsschwur (United)

12. Eulenspiegel

13. Tritt ein

14. Varulven

15. Schwarzer Strand

16. Hochzeitstanz

17. Dunkler Engel

18. Salome

19. Rattenfänger

20. Uns gehört die Welt



CD3



1. Loki

2. Nachts weinen die Soldaten

3. Krieg kennt keine Sieger

4. Prometheus

5. Satans Fall

6. Brunhild

7. Finsterwacht

8. Feuer und Erz

9. My Mother Told Me

10. Pray To The Hunter

11. Gardyloo (feat. Alestorm)

12. Alive Now

13. Hypa Hypa

14. Keine Regeln

15. Mittelalter

16. Ich werde Wind

17. Vogelfrei

18. Der Himmel muss warten

19. We Might Be Giants

20. Seitdem du weg bist







