Профессиональное видео юбилейного выступления SALTATIO MORTIS



Профессиональное видео юбилейного выступления SALTATIO MORTIS, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Finsterwacht

Wo sind die Clowns

Loki

Schwarzer Strand

Feuer & Erz (with Tina Guo)

Heimdall (with Tabernis)

Odins Raben

My Mother Told Me / Valhalla Calling (with Miracle of Sound)

We Might Be Giants

Der Himmel muss warten

Mittelalter

Rattenfänger

Prometheus

Satans Fall

Gardyloo

Grosse Träume

Hypa Hypa (Electric Callboy cover)

Vogelfrei

Keine Regeln (FiNCH cover)

Für immer jung (with Deine Cousine)

Spielmannsschwur







