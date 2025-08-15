сегодня



Новое видео CORONER



"Renewal", новое видео группы CORONER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissonance Theory", выходящего 17 октября на Century Media Records:



01. Oxymoron

02. Consequence

03. Sacrificial Lamb

04. Crisium Bound

05. Symmetry

06. The Law

07. Transparent Eye

08. Trinity

09. Renewal

10. Prolonging







+1 -0



( 5 ) просмотров: 147

