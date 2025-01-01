Arts
Новости
*

Coroner

*



18 сен 2025 : 		 Новое видео CORONER

15 авг 2025 : 		 Новое видео CORONER

18 авг 2024 : 		 CORONER готовят "зрелый альбом"

2 ноя 2022 : 		 CORONER начнут запись зимой

3 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CORONER

27 июл 2016 : 		 Новый альбом CORONER выйдет в 2017

19 май 2015 : 		 Рассказ об южноамериканском туре CORONER

28 июн 2014 : 		 Рассказ об австралийском туре CORONER

11 июн 2014 : 		 По словам гитариста CORONER, группа «хочет выпустить новый материал»

25 май 2014 : 		 CORONER нашли ударника

13 фев 2014 : 		 CORONER покинул ударник

17 дек 2013 : 		 Видео с выступления CORONER

13 сен 2013 : 		 Тизер документального фильма о CORONER

22 июл 2013 : 		 "Death Cult" CORONER выйдет на CD и виниле

8 ноя 2012 : 		 CORONER о визите в Киев

9 фев 2012 : 		 Видео с выступления CORONER на '70000 Tons Of Metal'

7 янв 2012 : 		 CORONER подвели итоги года

30 май 2011 : 		 Видео с выступления CORONER

25 апр 2011 : 		 CORONER отыграли первое "камбэк-шоу"

1 июл 2010 : 		 CORONER выступят на Hellfest 2010

15 май 2006 : 		 CORONER: Воссоединения не будет

22 июл 2005 : 		 Возрождение CORONER не планируется
Новое видео CORONER



zoom
"Symmetry", новое видео группы CORONER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissonance Theory", выходящего 17 октября на Century Media Records:

01. Oxymoron
02. Consequence
03. Sacrificial Lamb
04. Crisium Bound
05. Symmetry
06. The Law
07. Transparent Eye
08. Trinity
09. Renewal
10. Prolonging




