Новое видео TESTAMENT
60
Умер вокалист AT THE GATES
25
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
18
Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по...
16
все новости группы
Coroner
Швейцария
Thrash Metal
http://www.coroner-reunion.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/coronermetal
Facebook:
https://www.facebook.com/coronerband/
18 сен 2025
:
Новое видео CORONER
15 авг 2025
:
Новое видео CORONER
18 авг 2024
:
CORONER готовят "зрелый альбом"
2 ноя 2022
:
CORONER начнут запись зимой
3 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления CORONER
27 июл 2016
:
Новый альбом CORONER выйдет в 2017
19 май 2015
:
Рассказ об южноамериканском туре CORONER
28 июн 2014
:
Рассказ об австралийском туре CORONER
11 июн 2014
:
По словам гитариста CORONER, группа «хочет выпустить новый материал»
25 май 2014
:
CORONER нашли ударника
13 фев 2014
:
CORONER покинул ударник
17 дек 2013
:
Видео с выступления CORONER
13 сен 2013
:
Тизер документального фильма о CORONER
22 июл 2013
:
"Death Cult" CORONER выйдет на CD и виниле
8 ноя 2012
:
CORONER о визите в Киев
9 фев 2012
:
Видео с выступления CORONER на '70000 Tons Of Metal'
7 янв 2012
:
CORONER подвели итоги года
30 май 2011
:
Видео с выступления CORONER
25 апр 2011
:
CORONER отыграли первое "камбэк-шоу"
1 июл 2010
:
CORONER выступят на Hellfest 2010
15 май 2006
:
CORONER: Воссоединения не будет
22 июл 2005
:
Возрождение CORONER не планируется
сегодня
Новое видео CORONER
"Symmetry", новое видео группы CORONER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissonance Theory", выходящего 17 октября на Century Media Records:
01. Oxymoron
02. Consequence
03. Sacrificial Lamb
04. Crisium Bound
05. Symmetry
06. The Law
07. Transparent Eye
08. Trinity
09. Renewal
10. Prolonging
просмотров: 61
