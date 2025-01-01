×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
Новое видео CORONER
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
51
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
Новое видео CORONER
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
12
все новости группы
Týr
Фарерские острова
Folk Metal
Viking Metal
http://www.tyr.net
Myspace:
http://www.myspace.com/tyr1
VK.com:
https://www.instagram.com/tyr_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/tyrband
16 авг 2025
:
Перезаписанная песня TýR
28 янв 2025
:
Видео полного выступления TÝR
28 мар 2024
:
Новое видео TýR
7 мар 2024
:
Новое видео TýR
7 фев 2024
:
Новое видео TýR
19 мар 2022
:
Фрагмент концертного релиза TÝR
16 фев 2022
:
Фрагмент концертного релиза TÝR
21 янв 2022
:
Концертный релиз TÝR выйдет весной
5 мар 2019
:
Новое видео TÝR
7 фев 2019
:
Новое видео TÝR
12 янв 2019
:
Видео с текстом от TÝR
6 авг 2018
:
В TÝR пришел гитарист
6 авг 2018
:
Из TÝR ушел гитарист
30 сен 2016
:
Из-за участия вокалиста TÝR в убийстве китов их выступления отменяются
1 апр 2014
:
Видео с выступления TÝR
31 янв 2014
:
Новое видео TÝR с участие Liv Kristine
21 окт 2013
:
Видео с выступления TÝR
13 сен 2013
:
Новый альбом TYR доступен для прослушивания
12 сен 2013
:
Новое видео TYR
27 авг 2013
:
Новая песня TÝR
13 авг 2013
:
Новая песня TÝR
23 июл 2013
:
Новый альбом TÝR выйдет в сентябре
15 май 2013
:
TÝR расстались с барабанщиком
14 сен 2012
:
TYR на METAL BLADE RECORDS
7 апр 2011
:
Новый альбом TYR выйдет в мае
16 мар 2011
:
Новый альбом TÝR выйдет в мае
3 мар 2011
:
TÝR завершили запись альбома
14 июл 2009
:
Новое видео TÝR
16 апр 2009
:
Новая песня TÝR
2 апр 2009
:
Новая песня TÝR доступна для прослушивания
8 апр 2008
:
Информация о новом альбом TÝR
12 мар 2008
:
Объявлена временная замена ударника TÝR на время тура
15 окт 2007
:
TYR начнут запись нового альбома в декабре
24 авг 2006
:
Подробности о новом альбоме TYR
6 июл 2006
:
TYR выпустят "Ragnarok" в сентябре
сегодня
Перезаписанная песня TýR
"The Rune 2025 Version", новая песня TÝR, доступна для прослушивания ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 127
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет